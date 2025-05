Milano, spaccio in famiglia: fermata anche la figlia della “nonna eroina” del Lorenteggio

Letture: 1.887

R.D’A., la figlia della “nonna eroina” del Lorenteggio, è stata sorpresa, e arrestata, in flagranza di spaccio di stupefacenti dalla squadra investigativa del commissariato di via Primaticcio mentre spacciava droga dalla finestra del suo appartamento posto al piano rialzato di uno stabile di via Lorenteggio. Si potrebbe dire che lo spaccio di droga, sempre con la medesima modalità, è il core business dell’azienda di famiglia.

Figlia della “nonna eroina” del Lorenteggio

La donna arrestata, 65 anni, è infatti la figlia della cosiddetta “nonna eroina”, una figura ben conosciuta nel quartiere fino alla sua morte, avvenuta alcuni anni fa. La madre, all’epoca già ultraottantenne, era stata protagonista di episodi analoghi e più volte coinvolta in indagini sullo spaccio nella zona. La tradizione familiare prosegue: nel corso degli anni sono già stati arrestati anche due figli della 65enne, uno dei quali, un 26enne, per spaccio di stupefacenti.

Non è una novità. L’indirizzo della famiglia, e la finestra in questione, sono ben noti ai poliziotti che la tengono d’occhio con regolarità. Come martedì mattina, verso le 15, quando hanno assistito alla cosnegna di droga a una coppia, che si era avvicinata alla finestra e aveva bussato ai vetri. La figlia, e madre, d’arte ha spalancato i vetri e ha consegnato qualcosa ai due.

I due assuntori sono stati fermati subito, e uno dei due, un 22enne italiano, aveva una dose di hashish. Così è partito il blitz nell’appartamento. In casa con la donna c’erano anche 3 cani molossoidi. Quindi prima di procedere alla perquisizione, è stato chiamato l’addetto al canile che si è occupato di allontanarli temporaneamente. in casa sono stati trovati 33 grami di hashsish, due bilancini di precisione materiale per il confezionamento e 75 euro. La quantità di droga ha fatto scattare l’arresto per la 65enne.

Insulta i poliziotti dal bar: arrestato un secondo uomo

Mentre gli agenti erano impegnati all’interno dell’abitazione, un 57enne italiano è uscito da un bar nelle vicinanze e ha iniziato a insultare pesantemente i poliziotti impegnati nell’operazione. Non si è fermato nemmeno davanti ai richiami, anzi, ha continuato a provocare e a ostacolare l’azione degli agenti. È stato quindi prelevato, e portato in questura, in arresto per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

