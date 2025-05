Carabinieri e Poste Italiane, intesa rinnovata: controlli nei cantieri e tutela degli anziani

Letture: 1.643

Firmato il 28 maggio un nuovo protocollo d’intesa tra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane. L’accordo, siglato nella sede del Comando Generale dal comandante generale dell’Arma, Salvatore Luongo, e dal direttore generale di Poste, Giuseppe Lasco, punta a rafforzare una collaborazione che va avanti dal 2001.

Controlli nei cantieri e vigilanza sui trasporti

Il protocollo prevede un coordinamento operativo in quattro aree strategiche. La prima riguarda i controlli nei cantieri edili aperti all’interno delle sedi di Poste, per verificare il rispetto delle norme su lavoro, sicurezza e previdenza. In secondo luogo, i carabinieri supporteranno l’attività di vigilanza sulla filiera logistica, in particolare nei centri di smistamento e distribuzione, per monitorare il rispetto delle leggi nel settore trasporti.

Formazione e welfare per il personale

Il terzo ambito riguarda l’organizzazione di corsi di formazione per i dirigenti di Poste Italiane, con focus sulle responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza e gestione del personale. Infine, l’accordo prevede nuove iniziative di welfare dedicate ai militari dell’Arma.

Una collaborazione già sperimentata durante il Covid

La sinergia tra Poste Italiane e Arma dei Carabinieri si era già consolidata durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, quando i militari avevano affiancato i postini nella consegna a domicilio delle pensioni, per tutelare le persone anziane ed evitare assembramenti negli uffici.

L’intesa siglata oggi conferma la volontà di entrambe le istituzioni di essere presenti e vicine ai cittadini, in particolare alle categorie più fragili. Poste e Arma, grazie alla loro diffusione capillare sul territorio nazionale, rappresentano due presidi fondamentali per sicurezza, legalità e assistenza.

