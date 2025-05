Stazione di Porta Garibaldi. Ruba dei vestiti e aggredisce i poliziotti. Arrestato

Letture: 2.073

Mercoledì 21 maggio nel primo pomeriggio alla stazione di Porta Garibaldi, a Milano, i poliziotti della Polfer sono stati chiamante da un commerciante che aveva appena subito un furto di un capo d’abbigliamento. Pochi minuti dopo, gli agenti hanno individuato e fermato il responsabile: un 23enne marocchino, che aveva già a suo carico dei precedenti di polizia.

Durante il controllo dei documenti e la perquisizione per la ricerca della possibile refurtiva, il ragazzo ha prima minacciato gli agenti, poi ha cercato di divincolarsi tentando di colpirli con calci e pugni, per tentare la fuga. Non c’è riuscito ed è stato bloccato e arrestato. All’ accusa di furto si è aggiunta anche quella di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. E’ stato processato per direttissima giovedì mattina.

