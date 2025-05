Rubava il gasolio dal furgone parcheggiato

Letture: 1.615

Il gasolio è caro come l’oro e così ora diventa oggetto di attenzione dei ladri. Mercoledì 21 maggio, in tarda serata, una pattuglia della Polizia Ferroviaria, in abiti civili, ha sorpreso un uomo in via Salmoiraghi, zona QT8. Lo hanno notato mentre armeggiava con una tanica vicino a un furgone parcheggiato: stava aspirando il gasolio dal serbatoio.

Annunci

L’uomo, un 59enne italiano, è stato fermato. All’interno della sua automobile sono state trovate altre taniche piene, un trapano, chiavi e diversi arnesi da scasso compatibili con l’attività di furto. Per lui è scattato l’arresto per furto aggravato di carburante. Essendo stato colto in flagranza, il processo è avvenuto per direttissima. L’individuazione di altre vittime sarà difficile, a meno che non si sia aiutati da delle immagini di telecamere.

Annunci