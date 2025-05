Villa Arconati, Abbiategrasso. Crolla porzione del tetto

Letture: 2.380

Villa Arconati, ad Abbiategrasso, è un complesso abitativo e artistico del periodo barocco lombardo, protetto con vincolo di patrimonio storico, e protetto dalle “Belle arti”. Si trova fra via Mameli e via F.lli Bandiera ad Abbiategrasso. Bisogna capire cosa si intende per protezione, a parte aver imposto dei vincoli. Infatti poco fa una porzione del tetto del complesso edilizio è caduta in strada e solo per un caso fortuito non ha ferito nessuno. I vigili del fuoco sono sul posto. L’intero spazio è transennato in attesa delle verifiche di stabilità dell’edificio.

Quando è crollato il tetto non passava nessuno, per fortuna

Poco fa, poco prima delle 12, improvvisamente, la parte che dà verso strada del tetto di villa Arconati è crollata, rovesciando a terra, sul marciapiede, detriti e alcuni lunghi pezzi di grondaia. L’intervento dei vigili del fuoco è stato immediato. Sono arrivati subito dopo la chiamata al 112.

Sul posto sono arrivati anche l’assessore Walter Bertani e il consigliere Giuseppe Serra, con delega ai quartieri, a rappresentanza del comune. I proprietari della grande villa erano già stati avvisati diverse volte e il comune ha già emesso, nel tempo, delle ordinanze con cui che ordinavano ai proprietari di mettere insicurezza l’area.

Il complesso ha infatti diversi proprietari privati

Alcuni hanno sistemato e restaurato la loro porzione, ma una di queste, la più ampia, rappresenta un problema, perchè non è curata. C’è anche un grosso albero, che è stato mal capitozzato e ha sviluppato delle biforcazioni in altezza che ormai sono pericolosissime. Ad ogni temporale, si rischia che l’albero cada sulla parte abitata, e restaurata, del complesso. Già nel marzo del 2024 alcuni porzioni della villa erano caduti in uno dei cortili privati.

Che villa Arconati versi in uno stato di abbandono è un fatto di sicurezza pubblica

La vegetazione sta prendendone praticamente possesso, e si può facilmente prevedere che questa estate seccherà e potrebbe diventare un innesco ideale per degli incendi. La villa inoltre non è sorvegliata, e quindi potrebbe essere facilmente invasa da persone senza dimora che, per cucinarsi un piatto caldo, potrebbero accendere dei fuochi. Il disastro può avvenire in un attimo.

Oggi siamo qui a raccontare di un incidente e a riportare le richieste di interventi di prevenzione da parte dei cittadini di Abbiategrasso che abitano nel quartiere generalmente chiamato “Monterosa”, dal nome di un bar storico che si trova nella zona, ma domani non vorremmo essere qui a raccontare di vittime innocenti rimaste sotto i crolli.