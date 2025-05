Magenta, serata swing con la Maxentia Big Band: musica swing dal vivo per ballare alla Green House

Letture: 1.910

A Magenta, torna il grande swing della Maxentia Big Band con una serata danzante alla Green House dell’IdealMagenta. Un tuffo nelle atmosfere eleganti dello swing, con l’energia dal vivo di un’orchestra completa. Una serata pensata per chi ama la musica e non resiste al richiamo della pista da ballo. L’appuntamento è venerdì 23 maggio alle 21:30 in viale Piemonte 10.

Un’orchestra magentina in grande stile

Sul palco saliranno oltre venti musicisti diretti dal maestro Fiorenzo Gualandris, collaudato timoniere della big band magentina. La formazione proporrà un repertorio interamente dedicato allo swing classico, con arrangiamenti storici e grandi successi che hanno fatto la storia del genere: da Glenn Miller a Benny Goodman, passando per Count Basie e Frank Sinatra. La sala della Green House, al piano terra di IdealMagenta, si trasformerà in una vera e propria sala da ballo. Un’occasione rara per ascoltare un’orchestra dal vivo e lasciarsi trasportare da un genere che unisce generazioni e invita al movimento.

Una tradizione musicale che coinvolge il territorio

La Maxentia Big Band è una realtà consolidata del panorama musicale locale. Nata come associazione culturale, nel tempo è diventata punto di riferimento per gli appassionati di jazz e swing, ma anche per chi cerca eventi di qualità a Magenta e dintorni. Il concerto del 23 maggio è uno di quegli appuntamenti che combinano musica, cultura e socialità, con una formula collaudata: ingresso libero, atmosfera accogliente e musica che riempie la sala. Chi volesse saperne di più può visitare il sito ufficiale www.maxentiabigband.it o quello di IdealMagenta all’indirizzo www.idealmagenta.com. La serata si preannuncia vivace e coinvolgente, ideale per chi vuole godersi un venerdì sera fuori dagli schemi.

