Misteriosa aggressione a Ossona, ieri sera

Letture: 5.638

Ieri sera intorno alle 20 , nella zona un po’ isolata di via Monte Gallio, a Ossona un uomo di circa 50 anni è stato aggredito. Non sappiamo ancora tutto ma due chiamate al 112, una delle 20 e l’altra alle 20.16, hanno avvisato che c’era una persona da soccorrere.

In un primo momento sembrava un uomo che stava male. In realtà quando i soccorritori volontari di Arluno sono arrivati sul posto hanno trovato il 50enne dolorante per varie contusioni. Aveva un polso rotto da una torsione, e escoriazioni all’altra mano. Era chiaro che si trovavano di fronte alla vittima di un’aggressione. Sul posto è arrivata anche una radiomobile dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, incaricati ora delle indagini.

L’identità del ferito per i momento non è stata resa nota, ma possiamo fare una facile previsione: un polso rotto supera sicuramente i 20 giorni di prognosi e quindi le indagini sull’aggressione partono d’ufficio, senza necessità che la vittima sporga querela. Quando avremo altre notizie sulla vicenda saremo ancora una volta i primi a pubblicarle.

