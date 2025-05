Traffico di droga, pestaggi e kalashnikov: smantellate 3 bande tra Milano e Malaga

Letture: 4.864

La Polizia di Stato ha arrestato 24 persone di 3 organizzazioni criminali attive in un traffico di droga internazionale. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP di Milano, nei confronti di 17 soggetti finiti in carcere e 7 ai domiciliari. Gli arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, Monza-Brianza, Novara e in Spagna. La polizia ha agito su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Diamo la notizia in generale ma nella giornata scenderemo in particolari molto più precisi su quanto ha scoperto la Squadra mobile di Milano.

Tre associazioni a delinquere con base tra Milano e la Spagna

L’indagine della Squadra Mobile è iniziata nel 2021 come prosecuzione di altre inchieste. I primi sospetti si sono concentrati su un 35enne di origine siciliana, residente a Limbiate, indicato come vertice di un gruppo capace di rifornire hashish, marijuana e cocaina a clienti in Lombardia, Roma e Palermo.

Parallelamente, gli investigatori hanno individuato un secondo sodalizio radicato a Turbigo e Magenta, specializzato nel traffico di cocaina. A guidarlo un 46enne originario di Cuggiono ma trasferitosi stabilmente a Malaga, in Spagna, dove ha avviato anche attività commerciali. Il figlio, classe 2003, lo avrebbe affiancato nella gestione operativa, con l’appoggio di pregiudicati calabresi. Approfondiremo la vicenda in giornata

Pestaggi, riciclaggio e metodo hawala per riciclare il denaro del traffico di droga tramite i cinesi

Nel gruppo di Turbigo, secondo quanto ricostruito, la violenza serviva a mantenere l’ordine. Emblematico il pestaggio avvenuto nell’aprile 2022 a Tenerife, dove un pusher è stato aggredito per aver trattenuto 8.000 euro frutto dello spaccio a Turbigo. A saldare il debito, per evitare ulteriori ritorsioni, è stato il padre della vittima.

Le indagini hanno anche fatto emergere un sistema di riciclaggio del denaro tramite il metodo “hawala”. Gli indagati si sarebbero appoggiati a commercianti cinesi compiacenti per trasferire oltre 1,4 milioni di euro in pochi mesi, pagando una commissione dell’1,5%.

Maxi sequestro di droga e armi

Durante l’attività investigativa è emersa una terza cellula, attiva nel traffico di hashish dalla Spagna. A conferma dell’entità del giro, gli agenti hanno sequestrato 440 kg di hashish a Vimercate nel settembre 2021. In quell’occasione fu arrestato un uomo residente in Brianza.

Indagando su questa rete, la polizia ha scoperto anche un traffico di armi provenienti dall’ex Jugoslavia. Nel novembre 2021, un italiano è stato arrestato mentre trasportava un arsenale: 5 kalashnikov AK47, silenziatori, 4 pistole semiautomatiche, 6 granate e oltre 800 munizioni.

Il bilancio: 26 arresti in flagranza, quintali di droga e armi sequestrate

Nel corso dell’indagine sono state arrestate in flagranza 26 persone. I sequestri comprendono 15,5 kg di cocaina, 457 kg di hashish, 90 kg e 150 piante di marijuana, oltre a 100.000 euro in contanti. Il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità degli indagati sarà accertata solo con sentenza definitiva.