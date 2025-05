Il mobile vince anche nell’intrattenimento: più smartphone e meno console!

Letture: 1.174

Che l’utilizzo del mobile abbia surclassato da tempo quello del desktop è ormai notizia nota a tutti. Oggi, però, vogliamo porre l’accento sul fatto che anche sul fronte ludico lo smartphone sembra non avere competitor, se persino la console ha perso l’appeal che aveva un tempo.

Perché tutti amano il gaming mobile

Se da un lato, ancora oggi, non tutti sembrano portati ad appassionarsi alle grandi avventure videoludiche da esplorare con le migliori console del settore, dall’altro sono sempre di più gli amanti del gioco sul mobile. A latere del fatto che nella categoria di smartphone pensati ad hoc per i gamer ci sono dispositivi considerati da molti vere e proprie console portatili, nella maggior parte dei casi si opta per device standard.

Questo perché il mondo dei giochi ha saputo capire la potenzialità di questo oggetto tascabile di cui non ci liberiamo mai. Ed ecco che è proprio lì che possiamo trovare app ludiche per ogni genere di preferenza. Guai a pensare, però, che l’offerta disponibile sia pensata solo per i più giovani.

Grazie all’ottimizzazione per il mobile dei siti web anche i giochi classici, che vantano una certa storicità, sono oggi facilmente accessibili da smartphone, vivendo una nuova era digitale. Pensiamo, ad esempio, al bingo online, che rappresenta una delle trasposizioni più riuscite di un gioco tradizionale in chiave moderna, attirando l’attenzione sia di utenti esperti del digitale, sia di chi è semplicemente curioso di riscoprire un’attività familiare in formato smart

Come gli smartphone hanno cambiato il gaming

Se è vero che gli operatori dei giochi hanno impiegato le loro risorse per approdare sul telefono, è vero anche che gli smartphone hanno introdotto novità nel mondo del gaming. Grazie ad essi è partita l’idea di creare giochi semplici, veloci ed intuitivi, da fare nei brevi momenti di pausa che abbiamo a disposizione. È grazie agli smartphone che sono nati, insomma, anche fenomeni come Candy Crash, e ancor più, Pokemon GO.

Proprio partendo da quest’ultimo esempio, potremmo ben dire che dallo smartphone è scaturito l’input di portare il gioco nel mondo reale. Ne è derivato un notevole sviluppo della realtà aumentata, ma anche un nuovo modo di giocare. Un esempio è il Pokemon GO in cui più giocatori si sono trovati nel mondo fisico a collaborare con un obiettivo comune.

Ed ecco che tanto l’universo dei giochi quanto quello del mobile sembrano essere in debito l’uno con l’altro. Debito che al momento risulta, però, azzerato dai reciproci benefici che derivano da questo connubio, che piace davvero tanto ai giocatori italiani e non.

