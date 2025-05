L’Elisir d’amore. Opera lirica sotto le stelle Donizetti va in tour tra Buscate, Corbetta, Sedriano e Santo Stefano

Letture: 2.655

“L’Elisir d’amore” conquista le piazze del Castanese e del Magentino: 120 artisti per portare l’opera tra la gente. Una tournée estiva trasforma il territorio in un grande palcoscenico a cielo aperto. Otto associazioni locali, due bande, due cori, quattro compagnie teatrali e solisti del Teatro alla Scala insieme per la cultura accessibile a tutti.

Per la prima volta nel Magentino, “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti andrà in scena all’aperto, nelle piazze del territorio, grazie a una produzione unica che coinvolge oltre 120 persone. Un progetto corale, ambizioso e gratuito, che unisce otto realtà culturali tra Castanese e Magentino e che punta a riportare l’opera lirica fra la gente, fuori dai teatri, dove la musica può farsi incontro, festa, comunità.

8 associazioni e una orchestra per un capolavoro

Il debutto è previsto per sabato 1° giugno a Buscate, in piazza San Mauro, ma lo spettacolo toccherà anche Santo Stefano Ticino (21 giugno), Corbetta (21 settembre) e Sedriano (28 settembre). Sempre alle ore 21 e sempre a ingresso libero. In scena ci sarà una grande orchestra di fiati composta dal Corpo Musicale Santa Cecilia di Buscate e dal Corpo Musicale Sedrianese.

A unirsi a loro i cori della Corale Stefanese di Santo Stefano Ticino e del Civico Coro Polifonico Curia Picta di Corbetta, con l’aggiunta di coristi provenienti da altri gruppi del territorio. L’arrangiamento per orchestra di fiati porta la firma del maestro Fabio Prina, mentre la direzione musicale sarà condivisa tra Luca Ragona e Paolo Mella. I cori saranno diretti da Fabio Prina e Andrea Semeraro.

Un cast di livello, con solisti della Scala

La voce dell’Adina sarà quella del soprano Lorena Balbo, mentre il ruolo di Nemorino, eterno innamorato, sarà affidato al tenore Antonio Murgo. Completano il cast Nicolò Scaccabarozzi (Belcore), Giovanna Aquilino (Giannetta) e Gabriele Valsecchi nel ruolo di Dulcamara, il venditore di finti elisir d’amore, personaggio tanto teatrale quanto attuale. Le scenografie, i costumi e le coreografie sono frutto del lavoro di quattro compagnie: il Centro di Cultura Teatrale di Santo Stefano Ticino, La Nuova Lepanto e Mam tra’ insema & Company di Sedriano e il Gruppo Amanti dell’Arte di Buscate, che sta realizzando a mano gli elementi scenici all’interno della propria falegnameria artistica.

L’opera, il territorio e una scommessa culturale

L’idea è nata per festeggiare il centenario del Corpo Musicale Santa Cecilia di Buscate, ma ben presto si è trasformata in un progetto culturale più ampio, capace di coinvolgere amministrazioni comunali, scuole, centri anziani e associazioni. Alla conferenza stampa di presentazione, il presidente Andrea Gambero ha parlato di una “produzione che unisce, valorizza e rilancia la cultura diffusa nei nostri paesi”.

Un messaggio condiviso anche dal sindaco di Buscate, Fabio Merlotti: “L’opera non è un genere popolare, ma sono convinto che questo progetto riscuoterà grande interesse. Portare l’Elisir nelle piazze è un modo per dire che la cultura non è solo per pochi”. Anche l’assessore alla Cultura di Santo Stefano Ticino, Roberta Ganzelmi, ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “Spesso la cultura viene vista come qualcosa di distante. Invece la cultura va portata in mezzo alla gente. Solo così può diventare parte della vita quotidiana”.

Una scommessa sul bello e sulle nuove generazioni

“L’essere umano è attratto dal bello – ha detto Claudio Pasqualotto, vicepresidente della Corale Stefanese – e questa è un’occasione per portare bellezza nel nostro territorio. Speriamo anche di attirare i giovani: abbiamo bisogno di nuove energie, di ragazzi che scoprano la musica e se ne innamorino”. Dello stesso avviso Matteo Magistri, presidente del Corpo Musicale Sedrianese: “L’opera è patrimonio italiano, ma troppo spesso è sconosciuta. Con questa iniziativa vogliamo restituire alla gente un pezzo della nostra cultura. E lo facciamo a modo nostro: dal vivo, gratis, in piazza”.

4piazze per 4 serate indimenticabili. Queste le date del tour lirico:

Buscate, sabato 1° giugno – Piazza San Mauro

Santo Stefano Ticino, venerdì 21 giugno – Piazza della Chiesa

Corbetta, domenica 21 settembre – Villa Pagani

Sedriano, domenica 28 settembre – Piazza della Chiesa

In caso di maltempo, gli spettacoli saranno rinviati. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.