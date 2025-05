Trafficanti internazionali di droga. Fermata la banda di Turbigo, Cuggiono e Magenta

Letture: 5.742

La notizia di oggi è tra Magenta, Cuggiono e Turbigo era di base una delle 3 bande di trafficanti internazionali di droga che la squadra mobile di Milano ha appena smantellato. Nel pomeriggio, in questo stesso articolo, saranno integrate notizie più precise su questa banda che si era specializzata nel traffico e nel rifornimento di cocaina.

Annunci

Per il momento sappiamo che al vertice della banda c’è un 47enne di Cuggiono, che da alcuni anni abita stabilmente a Malaga, in Spagna, dove aveva anche avviato alcune attività commerciali legali. Quest’uomo ha coinvolto nei suoi traffici anche il figlio di soli 23 anni, che è fra gli arrestati e che godeva della protezione di alcuni pregiudicati calabresi legati al padre, anche loro arrestati.

Annunci

Stiamo parlando di traffici della ‘drangheta nei nostri paesi? Probabilmente si, anche se è presto per dirlo

Questi calabresi, residenti sempre nell’altomilanese fra Magenta e Turbigo, avevano il compito di garantire stabilità e continuità dei traffici, usando anche la violenza per mantenere il loro dominio nel mondo del traffico di droga e punire i collaboratori infedeli. uno dei casi che sono riportati dalla squadra mobile è un violento pestaggio, avvenuto a Tenerife nell’aprile del 2022. Un pusher non aveva consegnato il denaro raccolto con la cessione di cocaina ai tossici della zona di Turbigo. Aveva accumulato un debito di 8000 euro. Per evitargli ulteriori ritorsioni, il padre del pusher, poverino, aveva saldato il debito di tasca sua.

Annunci

La hawala e i cinesi

La hawala è un sistema creditizio e di pagamenti in denaro di origine islamica che si basa su un concetto di parola d’onore, che raramente viene tradita a causa delle conseguenze fisiche e di faida che potrebbe avere. La banda di trafficanti che faceva capo a Turbigo lo utilizzava avvalendosi della collaborazione di alcuni cinesi. Il tasso di commissione applicato per il trasferimento di denaro in modo fraudolento era dello 1,5%. I poliziotti di via Fatebenefratelli hanno accertato che, prendendo in considerazione il solo periodo di maggio – ottobre 2021 sono stati trasferiti più di 1 milione e 400 mila euro.