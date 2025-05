Milano, Corvetto. Incidente in Tmax. Morto 21enne in via Marco d’Agrate

Letture: 1.628

Il ragazzo, Mahmoud Mohamed, nato in Libia e residente a Brembate, Bergamo, prima di avere l’incidente ha accelerato e svoltato a destra alla vista di una volante in viale Ortles. Non c’è stato inseguimento. Dopo 800 metri circa si è schianta da solo contro un semaforo. Portato in codice rosso all’ Humanitas di Rozzano, i medici lo hanno dichiarato deceduto. La madre e gli amici lo hanno raggiunto in ospedale, dove hanno avuto la terribile notizia.

È finito in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano il ragazzo di 21 anni di origine libica che, nella notte tra lunedì e martedì, si è schiantato contro un semaforo mentre era alla guida dei uno scooter TMax, di proprietà di un amico, in via Marco d’Agrate, nella periferia sud di Milano, nei pressi del quartiere Corvetto.

La fuga a tutta velocità dopo aver incrociato una volante

Tutto è accaduto intorno alle 3.27, qualche minuto prima della chiamata al 112. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Milano, il giovane stava percorrendo viale Ortles con il Tmax, quando ha incrociato una volante della Polizia. L’auto stava arrivando in senso opposto con le luci blu accese e in modalità “da crociera”, usata durante le pattuglie di controllo del territorio. All’improvviso, il ragazzo ha accelerato e svoltato in viale Marco d’Agrate.

Non è certo il motivo del suo comportamento, forse il fatto di essere senza patente, con il solo foglio rosa, o forse la consapevolezza di qualche precedente, ma è certo che ha svoltato di colpo in via Marco d’Agrate, imboccandola a velocità elevatissima.

Nessun inseguimento, ma la volante arriva sul luogo dell’impatto

Anche la volante della Polizia ha svoltato nella stessa direzione, nel loro caso verso sinistra ma senza sirene né lampeggianti e soprattutto senza intimare l’alt né ingaggiare un inseguimento. Si è limitata ad andare nella stessa direzione. Ha proseguito il tragitto lungo via Marco d’Agrate fino a imbattersi nella scena dell’incidente. Il ragazzo, lanciato a velocità folle, aveva perso il controllo dello scooter e centrato in pieno un semaforo. La volante è arrivata poco dopo l’impatto.

I soccorsi, il trasporto in ospedale e l’arrivo dei familiari

La centrale operativa del 112 è stata attivata alle 3.27. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di via Beccaria, un’automedica e un’ambulanza della Croce Oro di Milano. Le condizioni del 21enne sono apparse subito gravi. I soccorritori lo hanno messo su una barella e iniziato le manovre di primo soccorso, e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano. Lì i medici ne hanno constato il decesso. In ospedale, poco dopo, sono arrivati anche la madre e una decina di amici, informati della gravità dell’accaduto. Dopo i primi momenti terribili è stato concesso loro di vedere il ragazzo per l’ultima volta.