L’Italia ha abbracciato la Fantasy Pope League durante il periodo del Conclave

Sulla cosiddetta Fantasy Pope League, durante il periodo di attesa e poi del Conclave per l’elezione del Papa, anche in Italia è cresciuta l’attenzione. Chi avrebbe mai pensato che uno degli eventi più solenni e misteriosi della Chiesa Cattolica potesse diventare anche l’oggetto di un gioco? In un Paese in cui tradizione e ironia convivono da sempre, questo fenomeno rappresenta un curioso punto di contatto tra fede, cultura pop e spirito ludico.

Tra satira e partecipazione culturale

La Fantasy Pope League non è un’invenzione recente, ma in Italia sta vivendo un boom senza precedenti. L’idea è semplice: i partecipanti, proprio come in un fantacalcio, scelgono un cardinale che ritengono possa diventare Papa. In un contesto in cui l’imprevedibilità e la tensione ricordano l’atmosfera di un casinò, il gioco assume toni ironici, ma anche profondamente legati all’osservazione sociale e religiosa.

I partecipanti ricevono punteggi in base a variabili simboliche: visibilità mediatica, posizioni dottrinali, presenza nelle quote dei bookmaker e, ovviamente, l’eventuale elezione. Il tutto si svolge in un clima che oscilla tra gioco e riflessione. Per alcuni potrebbe sembrare una profanazione o una ridicolizzazione di un processo sacro. Tuttavia, molti italiani vedono in questa iniziativa un modo per connettersi, in modo leggero ma consapevole, con le dinamiche interne della Chiesa.

Quasi inevitabilmente, tra le analogie più gettonate spunta quella con un casinò, dove si scommette su un risultato incerto puntando sul nome più “fortunato”. La differenza è che, in questo caso, non c’è denaro reale in gioco, ma solo gloria simbolica tra amici o utenti online.

La religione al tempo del meme

L’Italia è uno dei pochi paesi al mondo in cui la religione è materiale da conversazione quotidiana, anche se attraversato da un’indole sfacciatamente satirica. Non è scontato che eventi e rappresentanti della Chiesa siano protagonisti di battute sui social, vignette sui quotidiani, sketch comici in tv e persino giochi da tavolo, ma nel nostro paese succede. La Fantasy Pope League calza a pennello in questo ecosistema, dove il rispetto per la Chiesa non esclude la possibilità di smorzare i toni con battute sagaci e irriverenti.

Chi ha partecipato per gioco a una di queste leghe organizzate via web, si aspettava di incappare in un covo di anticlericali con poca cognizione di causa, invece la sorpresa è stata il grado di preparazione dei partecipanti e la leggerezza delle discussioni. Discussioni sui profili dei papabili, analisi delle diverse tradizioni teologiche e delle dinamiche geopolitiche del Collegio Cardinalizio, comparazioni e aggiornamenti sulle passate elezioni.

Vantaggi culturali e rischi di banalizzazione

Come per ogni fenomeno, ci si chiede quali siano i limiti di opportunità rispetto al rischio di banalizzare un evento spirituale, riducendolo a una sorta di competizione. Il pericolo che la sacralità dell’evento principale venga svilita fino a diventare una farsa esiste, soprattutto quando il gioco, chiaramente connotato su un tema religioso, sfocia in discussioni ciniche, battute gratuite o scherno.

Eppure, in un momento storico in cui l’interesse per temi religiosi è sempre più scarso tra i giovani, qualsiasi pretesto per saperne di più su queste vicende potrebbe essere visto come un’opportunità, anziché una minaccia. Se qualcuno, grazie alla Fantasy Pope League, finisce per interessarsi alla vita e alle vicende dei Concili o per (ri)leggersi la Lumen Gentium, forse quanto fatto non sarà poi stato così fuori luogo.

Il fenomeno potrebbe offrire spunti anche per la comunicazione stessa della Chiesa, da tempo impegnata nella ricerca di formule alternative per dialogare con i linguaggi delle generazioni digitali. Certo, non tutti i cardinali vedrebbero di buon occhio un gioco del genere, ma anche nei Sacri Palazzi oggi si respira, in fondo, un’aria diversa, meno incline a condannare tutto ciò che esula dai codici canonici.

L’obiettivo della Fantasy Pope League

La Fantasy Pope League non ha come obiettivo sminuire la fede, né si pone come feroce critica contro il modo di essere della Chiesa: è un gioco, sì, che magari potrà mancare di tatto o di opportuna lungimiranza, ma anche un termometro sociale che può testare in cosa sta diventando l’interesse (o il disinteresse) per la spiritualità nel mondo contemporaneo. L’Italia, Paese tanto devoto quanto bizzarro nell’uso delle lingue di Democrito e di Socrate, potrebbe essere il luogo ideale per questi esperimenti.

Di certo, sarà interessante scoprire come il Conclave del futuro sarà seguito con occhi non solo devoti, ma anche satirici e creativi. Perché, in questo mondo, anche le cose più serie possono essere guardate con un sorriso se questo aiuta davvero a comprenderle meglio – o a comprendere meglio sé stessi.