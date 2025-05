Ossona, furto e vandalismo in via 4 giugno

Letture: 1.439

La notte del 15 maggio , ad un’ora imprecisata, un furto in strada a Ossona. Qualcuno è entrato in via 4 giugno, a Ossona, e ha preso di mira il furgone di un artigiano. Ha rotto il vetro laterale con un attrezzo da scassinatore, lo ha aperto e ha rubato tutti gli attrezzi che conteneva. Il danno, oltre a quello del vetro, è piuttosto ingente. Il furgone era parcheggiato in strada, questa mattina l’amara sorpresa del proprietario.

Annunci

Come spesso succede in questi casi, potrebbe trattarsi di ladri di mestiere che rubano gli attrezzi per effettuare altri furti oppure di tossici che colpiscono per vendere il bottino nei mercati clandestini, che si trovano in varie parti delal città di Milano. In questo caso gli strumenti rubati sono un trapano e attrezzi per un lavoro specialistico che difficilmente può essere venduto in quei mercatini. Il fatto che in tutta la strada, quella notte, sia stato preso di mira solo quel furgone fa pensare a qualcosa di premeditato. in ogni caso, meglio non pensare a Ossona come a un paese sicuro. la stagione estiva dei furti potrebbe essere appena iniziata.

Annunci