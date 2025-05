Grave incidente stradale fra 2 auto a Cassinetta di Lugagnano: una donna in codice rosso

Letture: 90

Grave incidente stradale questa mattina a Cassinetta di Lugagnano, in via Dante Alighieri. Erano passate le 9 da pochi minuti quando due auto si sono scontrate frontalmente. La chiamata al Nue 112 è delle 9.18. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano. I sanitari si sono subito occupati dell’autista di una delle due auto, una donna di 38 anni che, ha riportato un trauma cranico, uno toracico, uno addominale e a un altro a una gamba. Dopo i primi interventi sul posto, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano.



L’altro conducente, un uomo di 60 anni, non ha riportato ferite e non è stato necessario il trasportarlo in ospedale. I carabinieri della compagnia di Legnano hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

