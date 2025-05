Bigenitorialità al centro: conferenza a Milano con esperti del settore

Letture: 1.721

Lunedì 19 maggio alle 21 una conferenza dedicata alla bigenitorialità si terrà presso la Basilica Parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo, in Viale Argonne 56 a Milano (a 250 metri dalla fermata Argonne M4). L’evento sarà un’occasione per riflettere sul ruolo di entrambi i genitori nella crescita dei figli, affrontando il tema da diverse prospettive. La conferenza vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui l’avvocato familiarista Carlo Piazza, che proporrà idee per una completa attuazione del principio di bigenitorialità.

Seguirà l’intervento del dott. Nicola Saluzzi, volontario in un gruppo di ascolto per separati, che analizzerà l’attuale stato di attuazione del principio stesso. A portare una prospettiva psicologica sarà il prof. Angelo Giuseppe De Micheli, psicoterapeuta, che si concentrerà sulle sofferenze fisiche e psichiche dei figli nelle famiglie in crisi. A moderare l’incontro sarà il dott. Edoardo Caprino, giornalista.

Si tratta di un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione su un tema che coinvolge molte famiglie, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sulla necessità di garantire a ogni figlio la presenza equilibrata di entrambi i genitori, specialmente durante le separazioni e i divorzio, eventi che er i bambini possono essere traumatici.

