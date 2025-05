Milano, 22enne arrestato in Stazione Centrale dopo un furto sul treno

Letture: 2.197

Giovedì sera, la Polizia ha arrestato un cittadino marocchino di 22 anni alla stazione Centrale di Milano. Il giovane è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano lo hanno fermato dopo una breve fuga tra i viaggiatori, durante la quale ha fatto cadere a terra un militare dell’Esercito Italiano, in servizio per strade sicure. Il militare non ha riportato ferite.

Tutto è iniziato a bordo di un treno diretto a Milano, quando il 22enne ha approfittato di un momento di distrazione di un passeggero per rubargli il portafoglio dallo zaino. Il personale ferroviario ha notato l’accaduto e ha immediatamente allertato la Polizia Ferroviaria. Durante il controllo dei biglietti, il giovane si è mostrato aggressivo e minaccioso nei confronti del Capotreno. All’arrivo del convoglio alla stazione Centrale, il ragazzo ha cercato di dileguarsi tra i passeggeri, spintonando chiunque gli intralciasse la via.

Il tentativo di fuga

Nella confusione, ha fatto cadere un militare in servizio di vigilanza, che fortunatamente non ha riportato lesioni. I poliziotti sono intervenuti rapidamente, riuscendo a bloccare il giovane dopo una breve colluttazione. Oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, il 22enne è stato indagato in stato di libertà per furto aggravato. Gli agenti hanno anche accertato la sua presenza irregolare sul territorio nazionale. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri reati commessi dal giovane, mentre l’autorità giudiziaria ha già avviato le procedure per il giudizio.

