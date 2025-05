Rescaldina, aggressione nella notte: 2 giovani feriti a bottigliate

Letture: 1.835

Due giovani, rispettivamente di 18 e 20 anni, sono stati aggrediti nella notte tra domenica e lunedì a Rescaldina, lungo via Lombardi Riccardo. L’episodio è avvenuto intorno alle 2:00quando, secondo le prime ricostruzioni, una lite per futili motivi è degenerata in violenza.

L’aggressione a bottigliate

Il presunto aggressore, armato di una bottiglia, ha colpito i due ragazzi per poi allontanarsi rapidamente dal luogo dell’accaduto. La chiamata al numero di emergenza 112 è arrivata alle 2:12, segnalando la presenza di due persone ferite in strada. Immediato l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Legnano e di un’ambulanza della Croce Rossa Italiana di Legnano.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

I due giovani, dopo aver ricevuto i primi soccorsi a Rescaldina, sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Legnano, dove sono arrivati intorno alle 3:13. Le loro condizioni, pur non essendo gravi, hanno richiesto accertamenti medici. Al momento, lsono in corso le indagini per identificare l’aggressore e rscostruire la dinamica dell’accaduto.

