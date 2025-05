Incidente mortale a Boffalora sopra Ticino: scontro tra due auto, muore Fabio di Fulco vigile del fuoco volontario

Letture: 5.347

Purtroppo un vittima nell’incidente di ieri sera a Boffalora. E’ Fabio di Fulco, vigile del fuoco volontario del distaccamento di Magenta. Ieri sera, intorno alle 23:00, si è verificato un tragico incidente stradale a Boffalora sopra Ticino, lungo la SP225, nei pressi della Vetropack – ex Saffa. Due auto si sono scontrate frontalmente. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, un’ambulanza di padana emergenza di Cisliano, un’automedica e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Le indagini per la determinazione delle cause dell’incidente sono in corso.

Purtroppo, per uno dei due conducenti non è stato nulla da fare, e il decesso è stato costatato sul posto dai medici inviati da Areu. L’altro conducente, un giovane di 27 anni, è stato portato in al pronto soccorso dell’ospedale di Legnano in codice giallo.

L’identificazione della vittima è stata particolarmente dolorosa per chi si occupa della sicurezza e del soccorso in strada, perchè si tratta di Fabio di Fulco, vigile del fuoco volontario del distaccamento di Magenta. Collaborava anche con Pieve e Melegnano. I suo colleghi da questa mattina hanno dato la notizia su facebook “Fabio è partito per il mondo della verità, lasciando un vuoto immenso in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Era un uomo sopra le righe per bontà, altruismo e cuore. Non conosceva né violenza né cattiveria, solo gentilezza e una forza d’animo rara.”

