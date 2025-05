Milano, Via Lazio, scippo alle 22.30: arrestato somalo con precedenti

Letture: 1.397

Ieri sera, intorno alle 22.30, in via Lazio, un 21enne somalo con precedenti di polizia, è stato arrestato per scippo. L’uomo ha avvicinato una 37enne serba e le ha strappato dalle mani l’iPhone, fuggendo subito dopo. La giovane, ancora sotto shock, ha lanciato l’allarme ed è stato contattato il 112.

Grazie alla descrizione dettagliata fornita , il somalo è stato rapidamente rintracciato dagli agent della volante della polizia e fermato nelle vicinanze. Il cellulare rubato è stato recuperato e restituito alla proprietaria. L’uomo è stato accompagnato in questura per l’identificazione e per gli ulteriori accertamenti e questa mattina è stato processato per direttissima.

