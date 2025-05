Rapina mattutina in Benedetto Marcello, a Milano

Letture: 1.247

Ieri mattina, intorno alle 8.20, in via Benedetto Marcello, stazione centrale a Milano, 2 marocchini sono stati arrestati per una rapina ad una 20enne colombiana, minacciandola con un taglierino, e averle sottratto il cellulare. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato grazie a una segnalazione al numero di emergenza 112, che indicava la presenza di persone moleste nella zona.

I due uomini, poco prima dell’arrivo delle pattuglie della polizia, avevano smesso di essere solo molesti e avevano appena finito di compiere la rapina ai danni della giovane. I poliziotti hanno recuperato il cellulare e lo hanno riconsegnato alla legittima proprietaria. I due arrestati sono stati portati in caserma per l’identificazione e le procedure di rito e sono stati processati oggi per direttissima.

