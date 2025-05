Gratosoglio, via Baroni. Bimbo di 5 anni cade dal balcone

Letture: 2.607

Questo pomeriggio, al Quartiere Gratosoglio, un bambino di circa 5 anni è caduto dal balcone di casa, al secondo piano, finendo all’interno di uno dei cortili di via Costantino Baroni , al civico 19. I soccorsi sono stati immediati e la preoccupazione per la vita del bambino alta, così Areu, oltre all’ambulanza e all’auto medica, ha inviato un elicottero del 118, in codice rosso. L’elicottero ha dovuto atterrare un po’ lontano, nell’ambino urbano, ma è stato velocemente organizzato un trasporto coordinato, con l’ambulanza che ha portato il bambino all’elicottero. Il bimbo era vivo e cosciente anche dopo la terribile caduta.

Sin dai primi momenti sono stai stabilizzati i valori vitali e poi trasportato all’ospedale di Niguarda dove c’è un team grandi traumi estremamente specializzato. Le prime informazioni ricevute ci dicono che il bimbo è rimasto sveglio, ma le condizioni sono considerate gravi. Da una prima ricostruzione pare che il piccolo, di origini pakistane, fosse sul balcone a giocare, mentre i genitori erano in casa, distratti da altri compiti. Ad un certo punto il bambino si è arrampicato sulla ringhiera del balcone, la ha scavalcata ed è caduto di sotto. Chissà, magari pensava di recuperare un giocattolo caduto.

