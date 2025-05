Via Vitruvio, furto al Caffè Napoli: arrestato algerino

Letture: 1.061

Ieri mattina, in via Vitruvio, a Milano, presso il Caffè Napoli, un 30enne algerino è stato arrestato dopo aver sottratto una pochette a un cliente saudita del bar. La pochette conteneva 600 euro in contanti. Era con un complice che è riuscito a fuggire. L’uomo è stato fermato dagli altri clienti del bar durante la fuga.

La segnalazione è arrivata al 112 e sul posto è intervenuta una volante della polizia che era già presente in zona. Gli agenti, hanno verificato i fatti e il furto aggrevato, e preso in consegna il ladro, che è accusato di furto aggravato. Il complice si è reso irreperibile. Il giovane algerino è stato portato in questura per l’identificazione e per gli ulteriori accertamenti, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Dopo le procedure di rito è stato chiuso nelle camere di sicurezza e questa mattina ha affrontato il processo per direttissima.

