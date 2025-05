Habemus Papam. In attesa del nome

Letture: 5.205

Habemus Papam. Dal comignolo del camino della cappella Sistina pochi attimi fa, alle 18.07 , è uscita la fumata bianca. Fra pochi attimi si affaccerà il cardinale che annuncerà il nome del nuovo Papa della cristianità cattolica. L’attesa non è stata lunga, come invece si temeva. Il conclave è durato un giorno e mezzo. Il camino sta ancora fumando e i gabbiani bianchi continuano a girarci intorno. Un segno dello Spirito Santo che ama manifestarsi, nella storia, con questi piccoli segni ?Una volta erano colombe, questa volta gabbiani.

Annunci

Piazza san Pietro, che era già piena di gente, si sta colmando ulteriormente. Quando il fumo bianco finirà di uscire, si aprirà una finestra e sarà annunciato con la formula rituale “ego nuntio vobis gaudium magnum: habemus papam”. Vi annuncio una gioia grande. Abbiamo il Papa.” e seguirà il nome del cardinale seguito dal nome che ha scelto di adottare.

Annunci

Il momento è di grande emozione. La curiosità e l’attesa altrettanto grandi. Nella folla, dalle dirette tv, si odono, in sottofondo, le voci di alcuni bambini. “Ma sarà un papa nero?” Potrebbe essere anche giallo, o rosa, ma il colore ha poca importanza. Il vero segno sarà il nome scelto dal nuovo Papa. Tra poco sapremo.

Annunci

ore 19. Il primo papa statunitense della storia

Il nome scelto da papa Robert fancis Prevost, nato a Cicago, è quello di Leone 14esimo. Sono quasi certa che in molti si chiederanno perchè non ha continuato con Francesco e perchè scegliere il nome di un papa del passato, ma Leone 13 esimo era colui che aveva scritto la rerum novarum, l’enciclica che introduce la dottrina sociale della Chiesa, che ripudia il socialismo, e il comunismo, e che sosteneva la necessità che la chiesa si occupasse attivamente di pastorale sociopolitica: Cioè, per dirla un po’ ironicamente, facesse pesare con insegnamenti e pensieri, la sua posizione politica, perlomeno nella parte della mediazione .

Quelle due sedie in San Pietro

L’assenza di Putin al funerale di Francesco primo, quelle due sedie in mezzo alla cappella, tra la pietà di Michelangelo e la porta santa, su cui si sedettero Trump e Zelesky, avrebbe dovuto già farci immaginare che il nuovo Papa sarebbe stato uno che avrebbe preso in mano la situazione, al momento che qualcuno l’aveva già presa in mano. I cardinali sanno però costudire bene i loro segreti. Ad un Papa statunitense che si chiamasse Leone, che venisse eletto il giorno dedicato alla Madonna di Pompei, e che dedicasse, sin dal primo momento il suo papato alla madre dei cristiani, non aveva pensato nessuno.

Annunci

L’impressione che ha dato è quella della sintesi e della decisione. Dal balcone ha ripetuto più volte la parola pace, come a volerla ficcare bene in testa a chi ascoltava. Si è spinto oltre. Pace che viene da Dio, pace disarmata e disarmante. Un discorso più chiaro di così era impossibile.