Milano, tentato furto ai danni di un 85enne: arrestati 1 cubano e 2 cileni

La Squadra mobile di Milano ha arrestato in flagranza 3 uomini per tentato furto aggravato ai danni di un uomo anziano. È successo ieri a Milano. Un nuovo modus operandi per i furti. Ecco la storia.

Gli arrestati sono un cubano di 24 anni e due cileni di 33 e 44 anni. Sono accusati di tentato furto aggravato in concorso ai danni di un uomo di 85 anni. L’arresto è avvenuto grazie all’intensificazione dei controlli nel centro cittadino, in un’operazione finalizzata alla repressione dei reati predatori.

Il pedinamento e intervento tempestivo della Polizia

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese, impegnati in un servizio in borghese di sorveglianza contro i furti, hanno notato i tre uomini in atteggiamenti sospetti nei pressi di corso Buenos Aires. I 3 borseggiatori, comunicavano tra loro tramite cuffie wifi e gesti, e prestavano particolare attenzione alle borse e alle giacche dei passanti. Tra loro, gli agenti hanno riconosciuto il 24enne cubano, che avevano già arrestato due mesi fa per furto aggravato.



A questo punto, i poliziotti hanno deciso di pedinarli per monitorare i movimenti del gruppo. Gli agenti hanno seguito i tre fino a via Piccinni, dove hanno notato un anziano uomo che, fermo davanti al supermercato Pam, stava conversando con una signora.

Il tentativo di furto e l’intervento della Polizia

Approfittando della distrazione della vittima, i tre si sono posizionati strategicamente, usando una formazione a tenaglia, per isolare l’anziano e impedire l’accesso di altri passanti e di addetti alla sicurezza del supermercato. Il 44enne cileno ha avvicinato l’85enne con un pretesto e, coprendosi le mani con un indumento, gli ha aperto la cerniera della giacca per rubare il portafoglio, contenente anche documenti e carte di pagamento.



Accortosi del furto, l’anziano si è immediatamente girato verso il ladro chiedendo spiegazioni. Il 44enne, tentando di sviare la situazione, ha indicato l’interno del supermercato con frasi incomprensibili e ha fatto cadere il portafoglio a terra, facendo credere alla vittima che fosse stato lui a lasciarlo cadere.



A quel punto gli agenti, che avevano assistito alla scena e la avevano filmata con le body cam, sono intervenuti, si sono qualificati, e hanno identificato e arrestato i tre uomini. Il cubano e il cileno avevano addosso anche un iPhone rubato, di proprietà di un signore di 75 anni, cui è già stato restituito e un portafoglio da donna contenente molti santini e 400 euro. Quindi sono stati denunciati anche per ricettazione.

I tre si trovano in questura e questa mattina saranno portati in tribunale per il processo per direttissima.













