Telefonata dell’incidente: truffa da 15mila euro a Milano, coppia di casertani in manette

I carabinieri della stazione Monforte hanno arrestato in flagranza una coppia di casertani, un uomo di 55 anni e una donna di 48, accusati di truffa ai danni di un’anziana di 75 anni. La coppia è stata sorpresa con preziosi appena sottratti utilizzando il metodo della “telefonata dell’incidente”.

La truffa: il finto incidente e la richiesta di denaro

Ieri pomeriggio, intorno alle 14, una radiomobile dei carabinieri in servizio nei pressi di corso Italia ha notato un’auto che percorreva a velocità molto ridotta la zona, compiendo diversi giri come alla ricerca di un parcheggio troppi giri, e non parcheggiava mai. I militari si sono quindi insospettiti, specialmente quando hanno visto la donna scendere dall’auto, entrare in uno stabile e uscire poco dopo con un sacchetto tra le mani.

Hanno perciò fermato la donna e il complice per un controllo, i due non sono riusciti a fornire spiegazioni convincenti riguardo al contenuto del sacchetto: al suo interno, infatti, c’erano monili per un valore di circa 15mila euro e un prezioso Rolex. Dopo aver effettuato verifiche, i carabinieri hanno scoperto che una signora di 75 anni, residente nello stabile, era appena stata truffata.

Il metodo della “telefonata dell’incidente”

La vittima aveva ricevuto una telefonata in cui una donna la informava che la figlia aveva investito una persona e aveva la colpa, per cui era stata arrestata, e che erano necessari i soldi per l’avvocato. Poco dopo, la truffatrice si era presentata per ritirare gioielli e contanti, convincendo l’anziana a consegnarle tutto con il racconto drammatico.

Refurtiva recuperata e arresto

Grazie al rapido intervento dei carabinieri, i preziosi sono stati restituiti alla legittima proprietaria. La coppia è stata arrestata in flagranza di reato e condotta in caserma per ulteriori accertamenti e la predisposizione per il processo, e la condanna, per direttissima.

