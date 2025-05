Blitz a Milano: getta l’ hashish nel water e tanti soldi in valigia, 1 arresto

Letture: 2.787

Un’operazione antidroga ha portato all’arresto di un giovane egiziano di 26 anni, trovato in possesso di oltre 800 grammi di hashish. Il blitz è avvenuto la sera del 6 maggio in via Leoncavallo, verso le 20.30, dove l’egiziano è stato notato dai poliziotti del commissariato di Villa San Giovanni mentre si intratteneva con diverse persone. I poliziotti in borghese si sono insospettiti e hanno atteso che ci fosse l’evidenza dello spaccio .

L’operazione: dal sospetto all’arresto

I poliziotti hanno deciso, cosí, di seguire il giovane fino al suo domicilio in via Arquà 16. Lungo la strada però l’egiziano ha notato di essere pedinato, e ha capito che si trattava di poliziotti. Si è messo a correre, ha raggiunto il suo appartamento e poi si è chiuso in casa, tentando di disfarsi della droga. Dal ballatoio, su cui si affaccia la finestra del bagno, però, i poliziotti hanno visto il 26enne che gettava l’ hashish nel water. È quindi partita la perquisizione dell’appartamento, che era senza campanello. Non hanno quindi suonato per farsi aprire. Gli agenti hanno scoperto, nascosti dietro la lavatrice in un’intercapedine, 3 panetti da 304 grammi di hashish.

Sequestrati droga e denaro

Proseguendo con i controlli, i poliziotti hanno trovato altre quantità di stupefacenti, per un totale di oltre 800 grammi. Inoltre, all’interno di una valigia riposta nell’armadio della camera da letto, sono stati scoperti più di 5.000 euro in contanti e oltre 3.000 pound egiziani, probabilmente provento dell’attività illecita. Sono stati sequestrati. L’egiziano è stato portato nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima di questa mattina.

