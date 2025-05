Morimondo nella storia: due giorni tra accampamenti, giullari e ricette antiche

Letture: 1.667

Nel fine settimana del 24 e 25 maggio 2025, Morimondo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove la storia prende vita tra accampamenti, spettacoli e scene di vita quotidiana. Per la 25ª edizione delle giornate di rievocazione storica “Morimondo nella storia”, l’intero borgo, considerato uno dei più belli d’Italia, si animerà con centinaia di figuranti in costume, attività didattiche, mercatini e concerti.

Rievocazioni storiche dall’antica Roma a Napoleone

Morimondo, che si trova a pochi chilometri da Milano e da Pavia, offrirà ai visitatori un viaggio attraverso i secoli: dall’età romana al Medioevo, passando per Rinascimento, Barocco ed epoca napoleonica. L’evento si svolgerà nell’area dell’Abbazia cistercense, su oltre 5.000 metri quadrati. Qui verranno allestiti accampamenti tematici, banchi artigiani, postazioni di cucina storica e spazi dedicati all’archeologia sperimentale. I visitatori potranno assistere a combattimenti, dimostrazioni di falconeria, lavorazioni in legno, cuoio e ferro, oltre che a scene di vita quotidiana ricreate con cura filologica.

Laboratori e visite per tutta la famiglia

Una delle caratteristiche dell’evento è la forte componente educativa. Saranno infatti organizzati laboratori didattici gratuiti per adulti e bambini, curati dalla Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo.

Tra le proposte:

Erboristeria medievale

Miniatura su pergamena

Affresco e calligrafia

A queste attività si aggiungono le visite guidate all’interno del monastero cistercense, un’occasione per scoprire la storia millenaria di uno dei luoghi simbolo della spiritualità lombarda.

Spettacoli, musica e antichi strumenti

Nel corso delle due giornate, il pubblico potrà incontrare giullari, musicisti e artisti itineranti, che daranno spettacolo tra le strade del borgo. Da segnalare in particolare il concerto “Antichi Suoni in Abbazia”, con musiche medievali eseguite con strumenti originali. Al termine dell’esibizione, i bambini potranno provare a suonare l’arpa e farsi fotografare con i musicisti in costume.

Cibo, artigianato e voglia di stare insieme

Non mancheranno nemmeno le proposte gastronomiche e artigianali: sarà allestito un mercato storico, dove acquistare prodotti a tema e curiosità d’altri tempi, e ci sarà un’area ristoro pensata per accogliere famiglie e gruppi di amici. L’intera manifestazione è a ingresso gratuito e rappresenta anche un’occasione per riscoprire il valore della condivisione e della memoria. L’anima dell’evento, infatti, non è solo la ricostruzione, ma l’incontro tra generazioni, la valorizzazione del territorio e il dialogo tra passato e presente. La rievocazione è organizzata con il coordinamento della Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo, da sempre impegnata nella tutela e nella promozione dell’Abbazia e del patrimonio storico locale.

