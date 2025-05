Milano, Sempione. Ladri fermati dalla squadra mobile. Avevano rubato 95euro da un portafogli e lo avevano rimesso a posto

Letture: 2.857

Rubano il denaro da un portafogli, e poi lo rimettono nella tasca della vittima. Si sono mossi con destrezza tra i tavolini dei dehors, osservando i clienti e aspettando il momento giusto per colpire. Il 4 maggio, verso le 20, la Squadra Mobile ha arrestato un 24enne cubano e indagato un 16enne peruviano per furto con destrezza ai danni di un cliente seduto in un locale di via Mussi, zona Sempione a Milano.

I due avevano scelto un tavolino strategico per agire senza dare nell’occhio. Il 24enne si è posizionato in modo da avere la visuale libera e ha iniziato a dare segnali al complice più giovane. Il più vecchio faceva da palo e coordinava l’azione, mentre il minore si è seduto dietro la vittima prescelta, ha sfilato il portafoglio dalla giacca e poi lo ha poi passato con un gesto rapido al cubano che ha prelevato le banconote, 95 euro in contanti. Quindi il cubano ha ripassato il portafogli al 16enne, che lo ha rimesso a posto nella tasca della giacca del cliente, che non si è accorto di nulla.

Sorpresi ai tavolini dei locali in zona Sempione

Gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in un servizio di osservazione contro i borseggi e i furti con destrezza fra i locali e i dehors, avevano già notato i due giovani sudamericani che si muovevano con insistenza tra i tavolini all’aperto dei locali in zona Sempione. La loro attenzione era rivolta soprattutto ai clienti distratti, intenti a chiacchierare o cenare all’aperto. Quando i due borseggiatori sono entrati nel locale di via Mussi, i poliziotti si sono seduti accanto a un tavolino già occupato.

L’intervento degli agenti è scattato subito dopo. Hanno subito bloccato i due. Il 24enne è stato arrestato in flagranza, mentre il minorenne è stato denunciato a piede libero. La vittima, ancora seduta al tavolo, non si era accorta di nulla fino all’intervento della polizia. I 95 euro in contanti sono stati recuperati e restituiti. Proseguono gli accertamenti per verificare eventuali precedenti dei due soggetti e se siano coinvolti in altri colpi simili nella stessa zona.