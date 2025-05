Milano, squadra Mobile. Via Torino, rubano il portafogli a un’anziana: arrestate 2 borseggiatrici bulgare

Letture: 72

Nel pomeriggio di sabato 3 maggio, intorno alle 15, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato due donne per borseggio in un negozio di via Torino, nel pieno centro di Milano. Le due donne bulgare, di 53 e 21 anni, avevano preso di mira un’anziana donna turca, entrata nel punto vendita in compagnia delle nipoti. Ma i poliziotti in borghese , le seguivano da quando erano entrate nel negozio, confondendosi tra i clienti e restando sempre vicine.

Annunci

Colpo in pieno giorno in via Torino

La pattuglia in borghese della Squadra Mobile ha iniziato a seguire le due donne poco prima delle 15, quando sono state notate aggirarsi con insistenza lungo via Torino, osservando i clienti in entrata e uscita dai negozi. Un atteggiamento che ha subito insospettito gli investigatori. Poco dopo, le due sono entrate in un negozio di abbigliamento e hanno seguito una donna turca anziana che era in compagnia delle sue nipoti.

Annunci

Dopo aver seguito la loro vittima designata al piano superiore del negozio, le borseggiatrici sono riuscite a coprirsi a vicenda e a infilare la mano nella borsa della vittima per sottrarre il portafogli. Dentro c’erano 665 euro in contanti, carte di credito e documenti. Tutto è stato recuperato e restituito all’anziana signora. Le due donne sono finite in manette.

Annunci

La copertura al piano superiore e il furto tra la folla

Una volta salite al piano superiore del punto vendita, la 53enne si è avvicinata alla vittima e ha usato il corpo per coprire la borsa dell’anziana. In quel momento la 21enne, protetta dalla complice, è riuscita ad aprire la cerniera senza farsi notare. Poi, scese entrambe al piano inferiore, la ragazza ha infilato la mano nella borsa della donna e ha preso il portafogli. La scena è avvenuta in mezzo alla calca dei clienti, approfittando della confusione.

Arresto immediato e refurtiva recuperata

Gli agenti, che avevano seguito tutte le fasi senza mai perdere di vista le due donne, sono intervenuti subito dopo il furto. Le due borseggiatrici sono state bloccate all’interno del negozio e trovate ancora in possesso del portafogli rubato, che conteneva documenti, carte e 665 euro in contanti. Il maltolto è stato interamente recuperato e restituito alla vittima. Le due donne sono state arrestate in flagranza.

Annunci