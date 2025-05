Atterraggio d’emergenza a Malpensa. Momenti di paura questa mattina

Letture: 3.546

Questa mattina, alle 8:15, un aereo che effettua i collegamenti tra Fuerteventura e Malpensa ha segnalato di dover effettuare un atterraggio a rischio per la presenza di fumo in cabina. Sono stai attimi concitati e di preallarme per areu e il sistema di soccorso, che comprende anche gli ospedali. Si è rimasti con il fiato sospeso fino a che non è arrivata la notizia, verso le 8.40, che il pilota era riuscito ad atterrare in sicurezza.

L’Aereo è stato velocemente evacuato. Unici feriti sono i membri dell’equipaggio che sono tutt’ora ricoverati nell’ infermeria del terminal 1. I passeggeri che dovevano partire per Fuerteventura sono rimasti a terra in attesa del rispristino dell’aeromobile o della sua sostituzione

