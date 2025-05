Casale Dolce Così 2.0” apre a Vigevano: hotel di lusso per gatti e giornata dedicata alla sicurezza animale

Letture: 2.424

A Vigevano apre il nuovo hotel per gatti “Casale Dolce Così 2.0” con una giornata evento dedicata anche alla sicurezza stradale per gli animali. Domenica 4 maggio alle 10.30, in corso Milano 18 a Vigevano, si terrà l’inaugurazione della struttura, che nasce dopo il successo del primo hotel luxury aperto a Ozzero, in provincia di Milano, e punta a offrire un servizio simile anche nel cuore della Lomellina.

L’obiettivo dell’hotel è garantire benessere, tranquillità e coccole ai gatti di chi, per motivi personali, di vacanza o di lavoro, deve viaggiare e non può portarli con sé. Anche il nuovo “Casale Dolce Così 2.0” segue questa linea: camere singole, ambienti studiati su misura per i felini, e un contesto sereno. Alla base del progetto c’è Cosetta Bosi, imprenditrice già nota nel settore e impegnata anche nel sociale.

Sicurezza stradale e animali: focus durante l’inaugurazione del Casale Dolce Così 2.0

La giornata inaugurale sarà anche l’occasione per affrontare un tema spesso trascurato: la sicurezza stradale per chi viaggia con animali. Durante l’evento interverranno esperti di livello internazionale, che illustreranno strumenti e tecniche per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri a bordo dell’auto, umani e animali. Sono previste anche dimostrazioni pratiche. All’interno della giornata, che proseguirà fino alle 18.30, saranno presenti anche veterinari disponibili a fornire consigli utili e risposte a dubbi frequenti sulla gestione dei piccoli animali domestici. Tra le novità annunciate, anche l’attivazione di corsi di primo soccorso per cani e gatti, rivolti a proprietari e amanti degli animali, che verranno attivati nelle prossime settimane.

Ospitalità gratuita per i gatti i cui padroni hanno difficoltà economiche e sono in emergenza sanitaria

Come già fatto nella sede di Ozzero, Cosetta Bosi ha deciso di destinare alcune camere del nuovo hotel anche all’accoglienza gratuita degli animali di persone in gravi difficoltà economiche. L’iniziativa si svolge in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni limitrofi e punta a dare una risposta concreta ai casi di ricovero ospedaliero improvviso, in cui il proprietario non sa a chi affidare il proprio animale. L’evento del 4 maggio è aperto al pubblico e si rivolge non solo ai proprietari di gatti, ma a chiunque voglia scoprire un servizio nuovo, utile e in crescita. Cosetta Bosi sarà presente per accogliere gli ospiti e illustrare le novità del progetto, che unisce ospitalità, attenzione al benessere animale e impegno sociale.