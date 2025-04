Milano. Colpo fallito all’Esselunga di via Losanna: preso un ladro seriale di supermercati

Letture: 1.408

Milano, tentato furto all’Esselunga di via Losanna. La polizia arresta un georgiano, già noto per colpi nei supermercati. Ha provato a rubare circa 200 euro di merce all’interno dell’Esselunga di via Losanna, in zona Sempione, ma è stato fermato e arrestato. È successo ieri. Il protagonista un uomo di origine georgiana, già conosciuto dalle forze dell’ordine per furti simili.

Annunci

Tentativo di furto scoperto dagli addetti alla sicurezza

L’uomo aveva nascosto i prodotti tra gli indumenti e cercato di superare le casse senza pagare. Gli addetti alla sicurezza si sono accorti del tentativo e lo hanno bloccato prima che riuscisse a oltrepassare le casse e allontanarsi. Poi hanno. Hiamato il 112. La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia della polizia che lo ha identificato e preso in consegna. Il georgiano è risultato essere un soggetto già segnalato nelle banche dati interforze delle forze dell’ordine per numerosi episodi di furto nei supermercati milanesi. Arrestato in flagranza, sarà processato per direttissima questa mattina.

Annunci