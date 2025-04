Milano, rider peruviano fermato in viale Forlanini: aveva 120 grammi di droga nello zaino, al posto del cibo

Letture: 1.979

Gli agenti della volante Forlanini hanno fermato un rider che li aveva insospettiti per un controllo casuale durante un pattugliamento ordinario in viale Forlanini e scoperto che si trattava di un 29enne peruviano, regolare sul territorio italiano e incensurato. Nel box della bicicletta, però, non aveva cibo ma dosi di droga. Precisamente 120 grammi di cocaina. L’uomo si muoveva con abiti da rider e zaino termico, ma l’atteggiamento ha insospettito gli agenti che hanno deciso di fermarlo.

Annunci

All’interno dello zaino sono state trovate le dosi già pronte per la consegna e sul suo smartphone c’era una lunga serie messaggi di richieste di “consegna”. Il peruviano è stato quindi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti Per lui è scattata la denuncia, questa notte è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e questa mattina vero le 11 è stato caricato su una volante e portato in tribunale per essere giudicato in direttissima.

Annunci