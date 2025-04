Terzo turno della polizia locale. Una questione, e un’assenza, scottanti

Letture: 4.607

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Giuseppe Serra, inviataci a proposito della richiesta del terzo turno della polizia locale che dovrebbe andare in aiuto e sostegno ai servizi di pattugliamento e prevenzione dei carabinieri di Abbiategrasso. Giuseppe Serra, consigliere comunale di Abbiategrasso, della Lega, ci ha inviato anche un video dell’ultimo consiglio comunale, in cui il sindaco Cesare Naj ha trattato il tema del terzo turno.

La Sicurezza Urbana ad Abbiategrasso: Il Terzo Turno per la Polizia Locale Deve Partire Subito a supporto dei Carabinieri. Da tempo, la Lega, i suoi militanti e i cittadini di Abbiategrasso chiedono a gran voce l’introduzione del terzo turno per la polizia locale come obiettivo. Una richiesta che è stata promessa dalla Giunta in molteplici riunioni di maggioranza, ma che continua a essere tardiva.

Ad oggi il turno della polizia termina alle ore 19.30 dopo quest’ora non ci sono più regole in citta , ed inizia l’autogestione degli incivili. Non siamo più disposti ad accettare il silenzio , soprattutto dopo che un giovane è stato tragicamente ucciso nelle ore serali. Il terzo turno per la città di Abbiategrasso è una necessità immediata, e deve partire subito, senza ulteriori rinvii. Una misura che riteniamo essenziale non solo per la sicurezza della nostra città, ma soprattutto per sostenere i carabinieri che, quotidianamente, si trovano a gestire una mole di lavoro crescente nel territorio abbiatense.

I carabinieri, purtroppo, non possono essere ovunque. La polizia locale, quindi, deve svolgere il proprio dovere anche nelle ore serali, per evitare che i carabinieri siano lasciati soli in questa sfida. Senza un supporto adeguato, la nostra sicurezza è compromessa. È fondamentale che la polizia locale sia operativa almeno fino a mezzanotte e faccia la sua parte. Se i carabinieri non hanno l’aiuto delle forze locali, diventa praticamente impossibile tenere sotto controllo tutto il territorio abbiatense.

Un’azione coordinata tra le forze è cruciale per garantire sicurezza, soprattutto in orari critici e in una situazione così evidente di decadimento socioculturale. Non possiamo permetterci di tergiversare e bloccare l’attuazione di una misura così fondamentale e urgente come il turno serale per i nostri vigili. Questo non è più solo un obbiettivo, è una questione di vita o di morte per la nostra comunità. Pertanto, oggi 29 aprile non mi presenterò in Consiglio Comunale.

Mi aspetto che il Presidente del Consiglio valuti se la mia assenza è giustificata o meno dopo queste dichiarazioni, ma è importante che la mia posizione sia chiara: non possiamo più accettare il non agire concretamente per la sicurezza della nostra città. Le mie dichiarazioni saranno inviate immediatamente al giornale, affinché tutta la comunità sia al corrente della mia decisione di protesta. È evidente che qualcuno sta ostacolando questa misura fondamentale per la sicurezza pubblica il turno serale della polizia locale. Giuseppe Serra