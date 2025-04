Marcallo con Casone ospita la mostra mondiale di Ritorno al Futuro: in arrivo Kevin Pike e la DeLorean

Letture: 2.721

A Marcallo con Casone arriva la mostra mondiale di Ritorno al Futuro. In esposizione ci saranno i cimeli originali e le repliche dei veicoli del film. Kevin Pike ospite d’onore nel weekend inaugurale. Dal 3 maggio al 27 luglio 2025, Villa Beretta Magnaghi, in via Roma, ospiterà Back in Time – The Exhibition, la mostra mondiale interamente dedicata alla trilogia cinematografica Ritorno al Futuro, organizzata da Infinity Events con Ritorno al Futuro Italia APS per celebrare il 40° anniversario del primo film. L’evento esporrà per la prima volta in Italia l’intera collezione privata del Back to the Future Museum, con oltre 100 cimeli originali provenienti direttamente dai set di Hollywood..

Un parco a tema da 2.000 metri quadri

La mostra si sviluppa su un’area espositiva di oltre 2.000 metri quadri. Oltre agli oggetti originali di scena, sono presenti costumi, documenti, storyboard inediti e ricostruzioni fedeli dei veicoli più iconici del film, tra cui la DeLorean Time Machine, la Ford 1946 di Biff Tannen, il pullmino Volkswagen T2 dei terroristi libici e il pick-up Toyota SR5 di Marty McFly. I mezzi non sono solo repliche: la DeLorean esposta è stata costruita su un modello originale appartenuto agli Universal Studios, restaurato e allestito con componenti d’epoca.

Kevin Pike: dagli effetti speciali di Ritorno al Futuro a Lo Squalo

Nel fine settimana inaugurale, i visitatori potranno incontrare Kevin Pike, supervisore agli effetti speciali del primo film della saga e di altri colossal come Lo Squalo, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, Fight Club, Star Wars: Il ritorno dello Jedi, Moonwalker e Jurassic Park III. L’incontro è incluso nel biglietto d’ingresso.

Esperienza immersiva e foto ricordo

L’esposizione è pensata come un’esperienza immersiva per tutta la famiglia. I visitatori potranno scattare foto nei set iconici ricreati nel parco della Villa, inclusi la Torre dell’Orologio, il cartello “Welcome to Hill Valley” e il banchetto “Save the Clock Tower”. Nei fine settimana saranno proiettati gratuitamente documentari e contenuti speciali. Non mancano un’area foto set con veicoli, un bookshop ufficiale e una caffetteria a tema Lou’s Café anni ’50.

Tutti i pezzi storici della trilogia

All’interno della villa sono esposti pezzi autentici come la tuta antiradiazioni di Marty, il walkman, gli hoverboard, i giornali dell’Hill Valley Telegraph, le Pepsi del futuro e la scarpa Nike Mag. Tra i documenti più rari, lo storyboard originale del finale alternativo del primo film e il distributore di cibo per Einstein. Non manca l’omaggio al mondo di Biff Tannen con memorabilia autografati e il Grande Almanacco Sportivo.

Iniziativa solidale con il Team Fox di Michael J. Fox

La mostra sostiene la fondazione Team Fox, creata dall’attore Michael J. Fox per la ricerca sul Parkinson. Una parte del ricavato sarà devoluta all’associazione, e sarà possibile fare donazioni direttamente in loco.

Infinity Events: la collezione ufficiale in Italia e Europa

Infinity Events è partner ufficiale per l’Italia e l’Europa dell’Associazione Back to the Future Museum, nata nel 2010. La collezione è l’unica italiana ad aver collaborato con Universal per gli eventi celebrativi del 25° e 30° anniversario. Dopo le mostre a Torino, Bologna e Londra, Back in Time – The Exhibition rappresenta il primo evento completo e permanente in Italia.

L’Associazione Back to the Future Museum

L’Associazione Back to the Future Museum, per la quale Infinity Events è organizzatore ufficiale ed esclusivista per l’Italia e l’Europa, nasce nel 2010 da un collezionista italiano appassionato di cimeli cinematografici. È l’unica realtà italiana ad aver collaborato con Universal Pictures per gli eventi ufficiali del 25° e 30° anniversario del primo film, nel 2010 e 2015.

La collezione comprende oltre 100 pezzi originali di produzione – non repliche – tra cui oggetti di scena, costumi, effetti speciali, sceneggiature e storyboard, tutti certificati da case d’asta internazionali. Tra gli oggetti più rari ci sono l’hoverboard, le Nike Mag autolaccianti, il giubbotto di Marty, e il finale alternativo del primo film mai girato. Il museo custodisce anche una vera DeLorean DMC12 appartenuta agli Hollywood Studios, restaurata con componenti d’epoca e trasformata in una replica fedele al millimetro della Time Machine.