Ossona, incidente sul lavoro. 56 enne cade da una scala

Letture: 5.141

Un incidente sul lavoro è accaduto questa mattina a Ossona, in un impianto lavorativo di via Baracca nei pressi del numero civico 88. Secondo quanto comunicato da Areu un uomo di 56 anni è caduto da una scala.

Annunci

La chiamata al 112 è arrivata alle 11.32 la centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un automedica della aat di Milano punto i soccorritori del 118 hanno assistito e ferito e dopo circa un’ora l’anno trasportato il codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Fornaroli di Magenta alle 12.39. sul posto di un incidente sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per i rilievi si quanto successo. Al momento non si hanno ancora notizie ufficiali sulle condizioni di salute del 56enne ferito.

Annunci