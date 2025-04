Spaccata all’Autatelier. Ladri colpiscono il negozio solidale

Letture: 1.332

2 ladri, la scorsa notte intorno alle 2.40, , hanno spaccano con un mattone la vetrina di Autatelier, il negozio di abbigliamento gestito da ragazzi autistici, per derubarlo. Il negozio è gestito tramite la cooperativa sociale che assume i giovani autistici e si trova in via Valtorta 30, nel quartiere Nolo, a Milano. I due ladri dopo la spaccata hanno strappato la cassa elettronica dai collegamenti e sono usciti dal negozio, portandosela via. Fuori però hanno trovato poliziotti e volanti ad aspettarli. Non hanno fatto resistenza e sono stati immediatamente arrestati. I vicini di casa, sentendo il rumore dei vetri infranti, avevano chiamato il 112 la cui centrale operativa ha quindi inviato immediatamente le volanti.

Così 2 marocchini, di 36 e 44 anni, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio italiano sono così finiti in manette, arrestati in flagranza di reato. Questa mattina, a bordo di una delle volanti della polizia, nella lunga fila che, e verso le 11, sono partite dalla questura, c’erano anche loro. Sono stati portati in tribunale e processati per direttissima con l’accusa di furto aggravato. la cassa rubata è stata restituita ai ragazzi di Autatelier.

