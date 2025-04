Magenta, il 10 maggio tutti a lezione di primo soccorso: ecco come partecipare

Letture: 2.831

Magenta punta sulla formazione al primo soccorso: In caso di emergenza ogni secondo può fare la differenza. Con questo spirito nasce “Salva per essere salvato”, l’evento organizzato per sabato 10 maggio a Magenta grazie al lavoro congiunto del Comune, dell’ASST Ovest Milanese e dell’AREU Lombardia. L’ evento aperto è a tutti. L’obiettivo è chiaro: insegnare ai cittadini a riconoscere l’arresto cardiaco, a eseguire le prime manovre salvavita e a utilizzare il defibrillatore. Sono conoscenze semplici, ma capaci di aumentare in modo decisivo le possibilità di sopravvivenza.

“Salva per essere salvato”, un’iniziativa per formare cittadini capaci di agire. La presentazione ufficiale

A presentare l’evento ci saranno il sindaco Luca Del Gobbo, l’assessore al Welfare ed Educazione Giampiero Chiodini, la dottoressa Alessandra Russo (direttrice della Cardiologia dell’Ospedale di Magenta), il dottor Riccardo Stucchi (direttore del 118 di Milano) e il direttore sociosanitario dell’ASST Ovest Milanese Giovanni Guizzetti. A Magenta, ha spiegato Riccardo Stucchi, sono già stati installati 68 defibrillatori, mappati e geolocalizzati, e formati 1700 cittadini.

Due postazioni e visite gratuite per i cittadini

L’appuntamento è al Salone Polifunzionale Dott. Mario Leone e alla Palestra della Scuola Primaria Santa Caterina, in Piazza Mercato. Saranno attive due postazioni di addestramento, una dedicata ai cittadini e una alle scuole, per apprendere il massaggio cardiaco. Durante la giornata, sarà possibile partecipare a sessioni pratiche di massaggio cardiaco e usufruire di visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi gratuiti.

Un progetto condiviso con scuole e associazioni

Dal prossimo anno scolastico, grazie ai fondi della DG Welfare di Regione Lombardia, molte scuole lombarde attiveranno corsi di primo soccorso, supportate da medici, infermieri e volontari delle principali associazioni. Nel presentare l’iniziativa, Il sindaco Del Gobbo ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra tra Comune, ASST, AREU, cittadini e associazioni: “Una iniziativa fondamentale per la salute pubblica. A Magenta abbiamo una Cardiologia di eccellenza, orgoglio per tutta la Lombardia.”

Anche l’assessore Chiodini ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione: “Quando si tratta di portare benessere al territorio, rispondiamo con tutte le forze. Tre scuole superiori parteciperanno con circa 100 studenti, e puntiamo a crescere ancora.” La dottoressa Russo ha illustrato il progetto tecnico: i cittadini saranno formati a riconoscere un arresto cardiaco e ad agire tempestivamente per guadagnare tempo vitale in attesa dei soccorsi. Il direttore sociosanitario Guizzetti ha sottolineato il valore della rete creata per l’iniziativa: “Comune, scuole, ASST, AREU e associazioni insieme. Magenta sarà un riferimento anche per le future Case di Comunità.”

La dottoressa Russo ha infine ringraziato i formatori AREU Francesca Genco e Francesco Lorito, riconoscendo il loro contributo decisivo.

Attraverso questo evento, Magenta investe sulla costruzione di una comunità più sicura e consapevole, dove ogni cittadino può davvero fare la differenza.

