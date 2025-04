Marcallo con Casone. Incidente sulla pista ciclabile. Arriva l’elisoccorso

Letture: 2.323

Ieri pomeriggio, a Marcallo con Casone, un ciclista di 40 anni ha avuto un incidente mentre percorreva la pista ciclabile Marcallo Ossona. La richiesta dell’intervento dei soccorsi questo pomeriggio, intorno alle 15:30, all’altezza del ponte della Milano Malpensa, nel territorio di Marcallo con Casone.. A restare ferito è stato un uomo di 40 anni, caduto rovinosamente dalla propria bicicletta mentre percorreva la pista ciclabile

Annunci

Non sono ancora chiare le cause precise della caduta, ma l’entità delle ferite riportate ha reso necessario l’arrivo dei mezzi di soccorso più avanzati. Subito dopo la chiamata alla centrale operativa, sul posto si sono precipitati diversi equipaggi. La chiamata alla centrale operativa è arrivata alle 15.38. L’ambulanza e l’auto medica sono entrate sulla pista ciclabile da via don Luigi Sturzo.

Annunci

I soccorsi: ambulanza, automedica e elisoccorso

A prestare i primi soccorsi è stata un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, arrivata sul luogo dell’incidente pochi minuti dopo l’allarme. I sanitari hanno subito preso in carico l’uomo ferito, ma dopo una valutazione iniziale si è deciso di non procedere al trasporto in ospedale: le condizioni cliniche richiedevano infatti supporto medico avanzato, arrivati poco dopo i medici, la centrale operativa ha deciso che fosse necessario l’intervento di un elicottero del 118, che è partito dall’eliporto di Bresso. Il team sanitario ha stabilizzato il ciclista, che presentava traumi seri ma non in pericolo immediato di vita.

Annunci

Il 40enne è stato quindi caricato sull’elicottero e trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano. Il trasferimento si è concluso intorno alle 16:50. Per ricostruire la dinamica dell’accaduto e garantire la sicurezza delle operazioni sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito i rilievi del caso e ascoltato eventuali testimoni presenti. Al momento non si escludono né un malore improvviso né una perdita di equilibrio accidentale come cause della caduta.

Le condizioni del fondo stradale e l’eventuale presenza di ostacoli sono sotto esame, ma da una prima ricostruzione sembra che non vi fossero particolari criticità sul tratto di via Don Sturzo in cui è avvenuto l’incidente.

Annunci

Nessun altro coinvolto

Fortunatamente, l’incidente non ha coinvolto altri veicoli o persone. Si è trattato di un episodio isolato, che però ha richiesto un dispiegamento di forze importante viste le condizioni del ferito.

L’uomo è ora ricoverato all’Humanitas di Rozzano, dove i medici stanno procedendo con ulteriori accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni, seppur serie, non destano al momento preoccupazioni gravi.

Annunci

Titoli SEO-friendly suggeriti: