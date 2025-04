Verso il conclave. Inizierà il 7 maggio e porterà al nuovo Papa

Letture: 107

I cardinali all’interno delle congregazioni hanno deciso infine la data di inizio del conclave che nominerà il nuovo Papa della cristianità cattolica. Sarà il 7 maggio. Una data emblematica, per un conclave. E’ il giorno prima dell’anniversario di una delle più importanti feste dedicate alla Madonna del Rosario, che per la chiesa, insieme allo Spirito Santo, è ispiratrice delle decisioni più importanti nella vita dei cristiani. Il funerale di Papa Bergoglio ha avuto un risultato eccezionale.

Fra qualche giorno le nostre giornate saranno interrotte dai bollettini sulle volute di fumo nero che si alzeranno dal comignolo della cappella sistina, nel palazzo apostolico, alla fine di ogni votazione del conclave, fino al momento in cui apparirà la fumata bianca che annuncerà l’elezione del nuovo papa e la sua accettazione dell’incarico. Cosa succede all’interno della cappella Sistina in questo periodo resterà, teoricamente, un segreto.

La foto più potente del mondo

Benchè al giorno d’oggi non si possa dire che il cristianesimo cattolico sia la religione più diffusa al mondo, e per quanto sia una realtà che il Vaticano è lo stato più piccolo del mondo, ai funerali del Papa si sono presentati tutti i capi di Stato del mondo che conta, a parte i due cattivi del momento: Putin e Netanyahu.

Siamo lontani dai tempi in cui il russo Stalin, a Jalta, chiedeva “Quante divisioni ha il Papa?” sottolineando la debolezza militare e quindi, secondo lui, politica di Pio XII sull’assetto europeo, ma la foto dell’incontro, quasi informale, fra Donald Trump e Volodymyr Zelens’kyj, sulle due sedie dorate isolate nel mezzo di San Pietro, fra la Porta Santa e la pietà di Michelangelo, ha detto quanto è grande il potere della Chiesa nel mondo. I due uomini, da cui dipendono tante vite, hanno avuto 15 minuti per parlarsi senza interruzioni in un punto del mondo in cui si ha la forte coscienza della presenza di Dio.

Nessun’altra religione ha mai fatto qualcosa di simile, di recente e che si sappia, ma quella fotografia, che ogni fotografo del mondo avrebbe voluto scattare è la prova di quanto grandi siano le divisioni del Vaticano, persino alla morte del suo Re.

