Milano, ferito al Parco Sempione, 35enne racconta di essere stati rapinato in via Mario Pagano

La scorsa notte, all’incirca alla una, un uomo ferito a coltellate ad una gamba è stato trovato all’interno del parco Sempione a Milano. Si tratta di un 35enne spagnolo che ha poi raccontato di essere stato rapinato in via Mario Pagano e di aver raggiunto il parco da solo.

Il racconto dello spagnolo chiuso nel parco Sempione

Secondo il racconto dello spagnolo, l’aggressione e il ferimento sarebbe avvenuti attorno alle 19. Uno sconosciuto avrebbe tentato di portargli via la catenina d’oro e lo avrebbe poi colpito con una coltellata ad una gamba, prima di fuggire. Poi, da solo, a piedi e ferito ad una gamba, si sarebbe diretto verso il parco Sempione. A mezzanotte le cancellate del parco vengono chiuse e l’uomo, che probabilmente si era fermato a riposare su una panchina, è rimasto chiuso dentro. Alla 1.06 alla centrale operativa del 112 è arrivata una chiamata di richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce verde di Milano, ma lo spagnolo non riusciva ad uscire autonomamente dalla cancellata.

Soccorso difficile: intervengono vigili del fuoco, polizia e ambulanza

A causa della chiusura delle cancellate del parco Sempione il personale della Croce Verde di Milano ha dovuto richiedere l’intervento dei vigili del fuoco, che l’hanno tagliata per raggiungere il ferito. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Questura di Milano. Una volta fuori dal parco i soccorritori hanno medicato la ferita dello spagnolo e lo hanno trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli per ulteriori accertamenti.

Indagini in corso: nessun testimone

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile della rapina. Al momento non risultano testimoni diretti e le numerose telecamere di via Mario Pagano non hanno ancora restituito le immagini che i poliziotti stanno cercando.