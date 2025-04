Tentano furto con il trucco della gomma bucata: 3 arresti a Milano, in via Padova

Letture: 1.234

Gli agenti della 6ª sezione della Squadra Mobile di Milano hanno sventato un furto con il trucco della gomma bucata ai danni di un uomo appena uscito da un istituto bancario. E’ successo venerdì mattina, poco dopo le 11.00, in via Padova, a Milano. I poliziotti, impegnati in un servizio in borghese contro i reati predatori, hanno notato un uomo di 61 anni che scrutava con attenzione l’interno della filiale. Poco distante, altri tre soggetti erano appostati in attesa.

Come avviene il trucco della gomma bucata

Dopo pochi istanti, il 61enne ha comunicato con i complici attraverso rapidi cenni. Aveva puntato una potenziale vittima: un 67enne che aveva appena prelevato del denaro. I quattro lo hanno seguito fino a quando è salito sulla sua auto, parcheggiata poco lontano. Mentre i due complici 37enni si sono posizionati in modo da avere una visuale completa e fare da palo, il 61enne si è messo dietro il veicolo per osservare meglio i movimenti del 67enne. Ha poi segnalato agli altri il momento giusto per agire, dopo aver visto l’uomo sistemare il giubbotto con i soldi sul sedile anteriore.

Il quarto complice è entrato in scena per distrarre la vittima prescelta: lo ha approcciato dicendogli che aveva la gomma dell’auto bucata. Il 67enne è sceso per controllare e in quell’istante il 61enne si è chinato, ha raggiunto e aperto la portiera e si è infilato in auto, rubando il giubbotto con il denaro. Subito dopo si è allontanato in direzione viale Monza, seguito dai due complici-palo.

Il blitz della Squadra Mobile

Gli agenti, che avevano assistito a tutta la scena senza mai perdere di vista il gruppo, sono intervenuti e hanno bloccato i tre uomini non appena si sono allontanati dall’auto. Il giubbotto con i soldi è stato recuperato e restituito alla vittima. Il quarto complice, quello che aveva inscenato il finto guasto, è riuscito a scappare e ha fatto perdere le sue tracce. Le indagini proseguono per identificarlo e rintracciarlo.