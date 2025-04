Garbagnate Milanese. Mandò in coma un 24enne: arrestato il rom fuggito dopo l’incidente stradale

Letture: 2.814

Lo scorso 14 aprile, i carabinieri della compagnia di Rho hanno rintracciato e arrestato il rom 23enne che, a Garbagnate milanese, lo scorso 9 febbraio aveva provocato l’incidente stradale che ha ridotto in coma gravissimo un 24enne italiano di Seveso. L’incidente stradale era successo in serata in via Peloritana , all’angolo con via principessa Mafalda. Ora il 23enne è accusato di lesioni gravissime e omissione di soccorso e si trova in carcere in attesa di processo.

Lo scorso 9 febbraio il 23enne residente al campo nomandi di via Novara stava percorrendo a velocità folle via principessa Mafalda. Arrivato quasi all’incrocio canalizzato con via Peloritana, nei pressi del centro commerciale, ha improvvisamente deciso di effettuare un sorpasso azzardato e ha colpito lo spartitraffico in cemento. L’auto, un’audi A 4, si è ribaltata edè atterrata su un’auto che proveniva in senso contrario. A bordo c’erano 4 persone fra cui il 24enne rimasto gravemente ferito. I 4 Nomadi a bordo dell’audi, fra cui l’autista, erano illesi e se la erano data a gambe a piedi.

Il 24enne, unico ferito grave dell’incidente, è stato immediatamente trasportato all’ospedale Niguarda, dove esiste un team grandi traumi in grado di fare veri miracoli. Il 24enne aveva diverse fratture, ma la cosa più terribile è stato il grave trauma alla testa. Era il passeggero che si trovava dietro al posto di guida e quindi nel punto che l’Audi dei nomadi ha colpito in modo più forte.

Dopo quasi tre mesi dall’incidente il 24enne non ha ancora ripreso coscienza ed è ancora in prognosi riservata. Ora si trova ricoverato nei reparti lunghe degenze della fondazione don Gnocchi di Milano. il lungo tempo di coma dice già che, anche se si sveglierà, sarà difficile, per lui e per la sua famiglia riprendere una vita normale.

Le indagini sull’incidente di Garbagnate

I carabinieri della compagnia di Rho intervenuti sull’incidente sono stati incaricati delle indagini. Sul sedile dell’auto hanno trovato un telefono cellulare e dalla targa sono riusciti a risalire al proprietario, apparteneva ad una azienda riconducibile ad un cittadino cinese che ha dichiarato di averla venduta senza nessun contratto e senza occuparsi della registrazione del cambio di proprietà al Pra, solo con il ricevimento del denaro. Quindi attualmente l’intestatario dell’auto è lui.

Tramite l’analisi del telefono cellulare sono risaliti al campo nomadi di via Novara, dove però l’autista dell’audi colpevole delle condizioni del 24enne, non ha più fatto ritorno. Sono stati identificati però gli altri passeggeri dell’Audi, da cui c’è stata la conferma dell’identità dell’autista. I carabinieri hanno rintracciato il rom il 14 aprile. Era in un camper in piazza Madonna della Provvidenza a Milano, dove lo hanno arrestato.