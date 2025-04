Corbetta. Ciclista cade dalla bici sulla pista ciclabile

Letture: 3

Ieri mattina poco dopo le 10.30 a Corbetta un ciclista è caduto sulla pista ciclabile. E’ successo sulla Via Novara, la strada provinciale 11, all’altezza dell’incrocio con via Mattarella, in località La Pobbia. L’uomo. di 27 anni, che percorreva la nuova pista ciclabile è rovinosamente caduto sbattendo contro lo spartitraffico. La caduta è stata del tutto autonoma, ma il 27enne ha avuto diversi traumi tanto che è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ ospedale di Magenta in codice giallo.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto dai soccorritori della Croce Verde di Novate, inviati dal 112, che hanno medicato il ferito e poi accompagnato in ospedale. Sul posto era presente anche la radiomobile dei carabinieri di Abbiategrasso. Nessun dubbio sulla caduta autonoma.

L’incidente del ciclista sui social

La notizia è stata ampiamente commentata sui social della cittadina i cui utenti hanno fatto notare che la pista ciclabile che avrebbe dovuto permettere ai ciclisti di percorrere la via Novara in sicurezza ha fatto al sua prima vittima. Probabilmente i riferiscono allo spartitraffico in cemento.

