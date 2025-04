Milano, spaccio a colpi di tosse e lanci dal balcone: smantellata rete in via degli Etruschi

Letture: 2.368

Milano, via degli Etruschi, droga lanciata dal balcone: tre arresti e un chilo di eroina sequestrato. È successo Milano in via degli Etruschi, zona Calvairate. L’indagine è nata dalla collaborazione dei cittadini residenti e riuniti in un gruppo di controllo di vicinato con il commissariatoMonforte. Le segnalazioni di alcuni condomini si sono sviluppate anche con la collaborazione del consiglio di zona formando una rete che ha sostenuto i Poliziotti nello smantellare un sistema di spaccio attivo. A coordinare l’attività, il vice questore D’Urso, competente per l’area di Calvairate.

Il colpo di tosse come segnale: il via libera allo spaccio

La segnalazione dei residenti ha permesso di scoprire un dettaglio non da poco: i pusher usavano un colpo di tosse come segnale per avvisare che l’acquirente era arrivato al civico 2. Gli agenti hanno iniziato a monitorare i movimenti all’interno dello stabile, fino a confermare le informazioni e sorprendere uno scambio di droga ben organizzato.

Alle 15.30 di venerdì scorso, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Monforte hanno notato un uomo di 59 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e che abitava al pian terreno, che raccoglieva da terra la droga lanciata da un balcone dal pusher, un marocchino di 49 anni già agli arresti domiciliari. Il cliente, un italiano di 38 anni, vi è avvicinato al cancello, ha pagato 20 euro e ha preso la droga consegnata dal 59 enne.

A quel punto i poliziotti sono intervenuti e hanno fermato i tre: il marocchino, l’italiano che aveva raccolto la dose e il cliente. Nella casa del 49enne, al quarto piano sono state trovate 7 dosi di cocaina, un bilancino e 40 euro. Il pusher e il 59enne sono stati arrestati per spaccio, mentre il 38enne è stato denunciato per uso personale, come assuntore.

Il secondo blitz

L’attività dei poliziotti è proseguita con un secondo controllo, sempre in via degli Etruschi, al civico 6. Alcuni cittadini avevano segnalato un andirivieni sospetto fra il civico 2 e il civico 6, quindi anche quella parte di via degli Etruschi è stato messo sotto osservazione. Qui hanno trovato una persona, regolare assegnatario di un appartamento Aler, che, a pagamento, ospitava in casa altre persone fra cui un pregiudicato italiano di 54 anni. Il loro accordo non prevedeva scambio di denaro, ma il 54enne pagava le bollette e le altre spese di casa.

Convocato in commissariato ha identificato i suoi ospiti, e i poliziotti hanno perquisito l’appartamento. Nella camera del pregiudicato hanno trovato1,1 kg di eroina, 1,30 grammi di marijuana, una dose di cocaina, 5 grammi di hashish, due bilancini e oltre 3.400 euro in contanti. Non è stato difficile capire, nelle ricostruzioni, che il 54 era probabilmente uno dei fornitori della coppia al civico 2. Invece, l’affittuario è risucltato competamente estraneo a qualsiasi traffico.