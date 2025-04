Sedriano, blitz dei carabinieri: sequestrati 9 chili di droga e 39mila euro

Letture: 3.456

I carabinieri della Compagnia di Legnano hanno messo segno un bel colpo contro il traffico di droga, a Sedriano, nella zona dell’altomilanese, quando sabato Santo, il 19 aprile, hanno arrestato 2 persone e sequestrato 9kg di hashih e 40mila euro. Tutto è iniziato con un appostamento a Inveruno, dopo che avevano individuato un’auto che già sapevano era utilizzata per spacciare e spostare la droga. Gli arresti infine sono stati 4: una 37enne, un 23enne e due 24enni. Tutti e 4 sono italiani.

Un’organizzazione tutta magentina

Per una volta, e anche questa è una notizia, i 4 arrestati sono italiani e nati nei paesi dei dintorni di Magenta. Uno dei due 24ennei è nato a Legnano e residente a Cuggiono, l’altro originario di Sciacca, in provincia di Agrigento, ma abita a Mesero. il 23enne è residente a Sedriano ma è nato a aMagenta, ha dei precedenti penali. La quarta è una donna di 37 anni, residente a Ospitaletto, in provincia di Brescia. E’ l’unica “foresta”

L’operazione

L’individuazione dell’auto è stato il primo passo per i carabinieri. Le segnalazioni dal territorio erano state tante e una volta trovata ad Inveruno avevano organizzato degli appostamenti, fino a che è arrivato il momento giusto, quando l’auto si è mossa. L’hanno pedinata da Inveruno fino a Sedriano dove la donna e il 23enne avevano appuntamento con i due 24enni, in una zona isolata. Lì è iniziato la vendita di droga e, appena si è concretizzata, i carabinieri sono entrati in azione, questa volta anche con il personale in divisa. e hanno arrestato i 4.

I 3 giovani hanno tentato la fuga a piedi, mentre la 37enne è stata bloccata immediatamente. Sono stati bloccati dopo un breve inseguimento fra i campi. Il 23enne, l’unico del gruppo ad avere già precedenti penali, si è divincolato e ha tentato di colpire i carabinieri che lo stavano arrestando. E’ accusato, quidni, anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Le perquisizioni

Durante la perquisizione personale e dell’auto, avvenuta al momento dell’arresto, sono stati trovati 8 kg di hashish e 1kg di Marijuana e 28mila euro in contanti. Poi, nel momento successivo delle perquisizioni dei domicili dei 4 sono stati ritrovati altri 8mila euro in contanti in un’abitazione e 3mila in 0auktra. in tutto sono 39mila euro, che sono stati sequestrati in quanto considerati provento dell’attività di spaccio di stupefacenti. I 4 sono stati arresti con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e portati in carcere, dove sono in attesa delle decisioni del giudice.

