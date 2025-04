Concorso dell’Arma dei Carabinieri: posti per medici, psicologi, ingegneri e altri esperti. Ecco come partecipare

Letture: 1.202

E’ stato aperto un Concorso dell’Arma dei Carabinieri per selezionare e arruolare 17 nuovi ufficiali nel ruolo tecnico. Si tratta di un’occasione concreta per chi, con un titolo di studio specialistico in tasca, vuole mettere le proprie competenze al servizio della popolazione. I posti a disposizione sono suddivisi in varie specializzazioni. Cinque posti sono riservati ai medici, uno ai veterinari, uno agli psicologi, uno ai fisici e uno ai biologi. Sono ruoli necessari alle investigazioni scientifiche. A questi si aggiungono tre posizioni per esperti di telematica, uno per il genio e uno per l’amministrazione e commissariato.

Tre posti riservati ai militari già in servizio

Il bando del concorso prevede anche tre posizioni riservate ai militari dell’ arma dei carabinieri già in servizio attivo: uno per la telematica, uno per il genio e uno per la parte amministrativa e logistica. Una possibilità in più per chi desidera fare un salto di carriera. La scadenza per l’invio delle domande è fissata al 19 maggio 2025.

Requisiti: laurea magistrale e meno di 32 anni

Per partecipare è necessario essere cittadini italiani, non avere superato i 32 anni di età alla data di scadenza del bando, ed essere in possesso di una laurea magistrale coerente con il settore per cui ci si candida. È possibile concorrere per una sola specialità. Le domande vanno presentate online, accedendo alla sezione concorsi del sito ufficiale dei Carabinieri: www.carabinieri.it. Chi supera le selezioni sarà arruolato con il grado di Tenente in servizio permanente e inizia un corso di formazione di un anno alla Scuola Ufficiali Carabinieri. Il programma è focalizzato su materie tecniche e professionali legate alla specializzazione scelta.

Valori e responsabilità

Dall’Arma, per presentare il bando di ricerca ci tengono a sottolineare che entrare nei carabinieri non è solo una questione di carriera, ma significa condividere valori come onore, lealtà, spirito di sacrificio e protezione dei più deboli. Un’opportunità per chi vuole una vita all’insegna del servizio pubblico, anche fuori dai reparti operativi.

