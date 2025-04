San Siro. Arresto in Morgantini, questa mattina

Letture: 1.603

Questa mattina, in via Morgantini, a San Siro, erano circa le 11. 20, una volante della polizia ha fermato e arrestato due ragazzi nordafricani a bordo di un monopattino. Atteggiamento e movimenti avevano attirato l’attenzione della polizia. Infatti, uno di loro egiziano, aveva addosso 5 grammi di hashish e 600 euro in contanti.

In monopattino

L’arresto ha come sempre ha raccolto il consenso e la soddisfazione degli abitanti del quartiere e dei passanti, che vedono lo sconfinamento degli spacciatori dal lato Segesta Selinunte verso la San Siro più bella come un grave danno economico alla vivibilità del loro quartiere, e sperano che le Forze dell’ordine riescano a contenere l’esodo.

L’arrestato, dopo la perquisizione, è stato portato nelle camere di sicurezza della questura di Milano. Del suo stato deciderà il giudice fra qualche ora.

