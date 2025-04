Magenta. Rissa tra extracomunitari in piazza: pugni e calci senza motivo

Letture: 1.501

Un’altra rissa tra pakistani ed egiziani è scoppiata nel pomeriggio di martedí in pieno centro a Magenta. Stavolta in piazza Formenti, a pochi metri da piazza Liberazione, dove si sono riversate pattuglie dei carabinieri, della polizia locale e anche un’auto della Guardia di Finanza. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Bianca.

La chiamata al 112 alle 15:27

La richiesta di intervento è arrivata al numero unico per le emergenze 112 alle 15:27. I primi a raggiungere la piazza sono stati i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, seguiti dagli agenti della polizia locale e dal personale sanitario. La segnalazione parlava di una rissa in corso, e infatti all’arrivo delle forze dell’ordine la situazione era ancora tesa, anche se la maggior parte dei partecipanti se la era data a gambe appena all’orizzonte sono apparse le luci blu.

Rissa, e non si sa il perché

Secondo quanto raccontato non si è compreso il motivo dello scoppio di violenza ma si è visto che ad un certo punto hanno iniziato a volare calci e pugni in diverse direzioni e non sempre fra i due gruppi etnici. Le tensioni sono presto degenerate in spintoni, urla e qualche pugno. I militari hanno identificato i presenti e stanno lavorando per ricostruire con precisione ruoli e responsabilità.

Un ferito medicato sul posto

Un uomo di 46 anni è stato soccorso dalla Croce Bianca di Magenta. Ha riportato lievi contusioni, ma ha preferito non andare in ospedale, rifiutando il trasporto. Nessun altro ha avuto bisogno di cure mediche.